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Во ФСИН ответили на сообщения об увольнении замглавы ведомства

Рапорт об увольнении со службы в уголовно-исполнительной системе от заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко руководству ведомства не поступал. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФСИН, поступившем в РБК.

Так в ведомстве ответили на сообщения о том, что Максименко, который официально комментировал деятельность ведомства в СМИ, подал рапорт об отставке. Об этом ранее писало издание Daily Storm со ссылкой на свои источники. Информацию подтвердил РБК источник, близкий к службе.

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Замглавы ФСИН подал в отставку после отказа давать комментарии

Собеседники Daily Storm указывали, что причиной увольнения стал приход нового руководителя ФСИН Александра Калашникова. На прошлой неделе сам Максименко проинформировал о смене формата общения с журналистами. Он сообщил, что не будет больше давать комментарии СМИ, и предложил журналистам обращаться в пресс-службу ведомства.

Он пояснил, что решение связано с тем, что иногда «со стыда хочется под землю провалиться», комментируя новости о тех или иных сотрудниках ФСИН. В качестве примера Максименко привел сообщения о начальнике колонии, который «головой в унитаз окунает заключенного», а затем стал и.о. первого заместителя управления.

Теги: ФСИН, увольнения, новости РБК
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