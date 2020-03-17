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Пандемия коронавируса ,  
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Часть ресторанов в Москве приостановит работу из-за коронавируса

Федерация рестораторов и отельеров заявила, что большинство ее членов в Москве переходят в режим доставки не будут обслуживать клиентов в своих помещениях

Часть московских ресторанов на фоне распространения коронавируса прекратят обслуживать клиентов в своих залах с 18 марта и перейдут в режим доставки еды. Об этом говорится в письме Федерации рестораторов и отельеров, направленном премьер-министру России Михаилу Мишустину. РБК ознакомился с содержанием письма.

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«Большинство членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекцией, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в документе.

Рестораторы и отельеры также сообщили премьеру, что «обороты в ресторанном бизнесе упали от 30% до 90%; падение загрузки гостиниц в марте 2020 года составило более 50%, на апрель производятся массовые отмены бронирования».

Федерация попросила главу правительства оказать меры поддержки отрасли, чтобы не допустить массового закрытия предприятий. Предлагается на 120 дней, начиная с даты отмены введенных ограничений, освободить предприятия общественного питания от уплаты налогов, «включая налог на доходы физических лиц и страховых взносов с выплат сотрудникам». Ввести на тот же срок мораторий на взимание арендной платы и каникулы на уплату коммунальных услуг.

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Кроме того, авторы письма попросили рефинансировать существующие займы ресторанов и гостиниц, а также предоставить беспроцентные кредиты с отсрочкой выплаты основного долга и приостановить действие статей Гражданского кодекса, которые предусматривают наказание за задержку заработной платы.

Последним пунктом идет просьба ввести мораторий на проведение проверок ресторанов и гостиниц сроком на 3 года.

Партнер и генеральный директор Ginza Project Максим Ползиков рассказал РБК, что для московских ресторанов ситуация с каждым днем становится все более критичной. «Еще в первой половине марта в ресторанах Ginza Project, за счет широкого предложения, мы не наблюдали значительного снижения ключевых показателей, но за последние 2-3 дня выручка наших заведений резко сократилась — где-то на 30%, а где-то больше чем на 90%», — рассказал Ползиков.

«Если ситуация не стабилизируется в самое ближайшее время, это отразится на всех игроках отрасли, в том числе и крупных. Основная финансовая нагрузка ресторанов — это арендные платежи и зарплата сотрудников. Для того, чтобы выйти из кризисной ситуации, ресторанному бизнесу потребуется значительная поддержка государства», — считает он.

Авторы: Владислав Гордеев, Елена Сухорукова
Теги: ресторан, коронавирус, премьер-министр
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