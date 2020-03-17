Часть ресторанов в Москве приостановит работу из-за коронавируса

Федерация рестораторов и отельеров заявила, что большинство ее членов в Москве переходят в режим доставки не будут обслуживать клиентов в своих помещениях

Часть московских ресторанов на фоне распространения коронавируса прекратят обслуживать клиентов в своих залах с 18 марта и перейдут в режим доставки еды. Об этом говорится в письме Федерации рестораторов и отельеров, направленном премьер-министру России Михаилу Мишустину. РБК ознакомился с содержанием письма.

«Большинство членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекцией, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в документе.

Рестораторы и отельеры также сообщили премьеру, что «обороты в ресторанном бизнесе упали от 30% до 90%; падение загрузки гостиниц в марте 2020 года составило более 50%, на апрель производятся массовые отмены бронирования».

Федерация попросила главу правительства оказать меры поддержки отрасли, чтобы не допустить массового закрытия предприятий. Предлагается на 120 дней, начиная с даты отмены введенных ограничений, освободить предприятия общественного питания от уплаты налогов, «включая налог на доходы физических лиц и страховых взносов с выплат сотрудникам». Ввести на тот же срок мораторий на взимание арендной платы и каникулы на уплату коммунальных услуг.