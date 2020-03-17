За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, поступившем в РБК.

Новых заболевших обнаружили в Москве, Московской, Самарской, Калининградской, Тверской, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях. Кроме того, больных COVID-19 выявили в Красноярском крае, Республике Татарстан и Республике Хакасия.

Всех заболевших поместили в инфекционные боксы. Власти определили круг лиц, контактировавших в последнее время с переносчиками вируса, проводится их обследование.

В Москве за сутки обнаружили четыре новых случая.