Кравцов назвал самые популярные ЕГЭ у абитуриентов 2026 года

Кравцов: самым востребованным предметом на ЕГЭ-2026 стала профильная математика
Самыми востребованными предметами на ЕГЭ у выпускников 2026 года стали профильная математика и информатика, сообщили в Минпросвещения. Интерес к естественно-научным дисциплинам становится устойчивым трендом, считают в ведомстве
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Более 747 тыс. человек зарегистрировались для сдачи ЕГЭ в этом году, из них свыше 664 тыс. — школьники-выпускники, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Самым востребованным предметом, по данным министерства, стала профильная математика — ее выбрали больше половины (371 тыс.) выпускников, что на 10,3% больше, чем годом ранее. Информатику планируют сдавать 161 830 человек (+6% к 2025 году), биологию — 152 008 (+7,4%). Почти на 25% выросло число школьников, выбравших физику. На сдачу единого госэкзамена по химии зарегистрировались 114 623 человека — на 10,75% больше, чем в 2025-м.

Кравцов заявил, что интерес к естественно-научным дисциплинам приобретает характер устойчивого тренда. «Рост популярности физики, информатики и профильной математики — это результат системной работы по укреплению единого образовательного пространства России», — отметил он.

По словам министра, эта динамика соответствует плану развития математического и естественно-научного образования до 2030 года. Документ направлен на совершенствование преподавания этих предметов в школах, повышение качества подготовки учителей и устранение их дефицита, пояснили в Минпросвещения.

ЕГЭ пройдет в три периода: досрочный — с 20 марта по 20 апреля, основной — с 1 июня по 9 июля, дополнительный — с 4 по 25 сентября. Экзамены состоятся в 89 регионах России и 54 странах за рубежом, будет задействовано около 6 тыс. пунктов проведения, пояснили в Министерстве просвещения. В основном периоде предусмотрены дополнительные дни пересдачи — 8 и 9 июля.

Минобрнауки в конце прошлого года определило минимальные баллы, которые абитуриенты должны набрать для поступления. По истории — 40 баллов, столько же необходимо получить по русскому и иностранному языкам, профильной математике, литературе, биологии, географии и химии. По физике необходимо набрать 41 балл, обществознанию — 45 баллов, информатике — 46 баллов.

20 января Рособрнадзор опубликовал перечень учебных предметов и баллы ЕГЭ, которые нужны для получения аттестата. Для этого выпускникам предстоит сдать русский язык и математику.

Кроме того, с 2024 года у выпускников средней школы появилась возможность сразу пересдать один из предметов ЕГЭ без ожидания в один год.

