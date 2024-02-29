Путин предложил дать шанс пересдавать ЕГЭ перед поступлением в вуз

Путин предложил разрешить школьникам пересдавать ЕГЭ по одному из предметов перед поступлением в вуз в том же году, а не в следующем, как это происходит по существующим правилам

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Выпускникам, которые сдают ЕГЭ, нужно дать возможность пересдавать экзамен. Об этом во время послания Федеральному собранию сказал президент России Владимир Путин. РБК ведет прямую трансляцию.

«Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Что я предлагаю на этом этапе? Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении — дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно — по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приемной кампании в вузы», — сказал Путин.

Так школьники смогут успеть подать документы в университеты и институты с учетом пересданного экзамена, добавил президент.

Он также отметил, что есть несоответствия между содержанием экзаменационных вопросов и тем, что школьники изучают в школе, Путин потребовал разобраться с этим.

В этом году школьники будут сдавать ЕГЭ с 23 мая по 18 июня. Срок начала приема документов в вузы установлен не позднее 20 июня. Подача документов завершается примерно через месяц, однако вузы, которые проводят собственные вступительные экзамены дополнительно (например, творческой направленности), могут завершить прием документов раньше. 27 июля должны быть опубликованы конкурсные списки поступающих.

Сейчас пересдача ЕГЭ работает следующим образом: если школьник не сдает обязательный экзамен (русский язык и математику, без них не выдают школьный аттестат), то пересдача — в резервные дни в тот же год. Предметы по выбору пересдаются только в следующем году, причем в досрочный период, так как сдающий относится к категории «выпускник прошлых лет».

8 февраля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что сейчас идет работа над изменениями в ЕГЭ, в том числе в подходах к его сдаче. Она не стала уточнять детали, но сказала, что этот вопрос обсуждают с экспертным сообществом.