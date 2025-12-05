Утверждено расписание ЕГЭ на 2026 год
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год, следует из совместного приказа двух ведомств.
Основной период сдачи экзаменов начнется 1 июня с таких предметов, как история, литература и химия. 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, 8 июня — по математике базового и профильного уровней, 11 июня — обществознание, физика, 15 июня — биология, география и иностранные языки (письменная часть), 18 и 19 июня устная сдача иностранных языков и информатики.
Материал дополянется
