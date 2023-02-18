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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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В Турции спасли трех человек спустя 296 часов после землетрясения

В Турции спустя почти две недели после землетрясения из-под завалов спасли трех человек
Спустя почти две недели в Турции продолжают находить выживших под завалами. Так, из-под обломков жилого здания в Антакье через 296 часов после бедствия достали трех человек, в том числе ребенка

В Турции спасли трех человек спустя 296 часов после землетрясения
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В административном центре провинции Хатай Антакье спустя 296 часов после землетрясения из-под завалов жилого дома достали живыми трех человек, в том числе одного ребенка, передает агентство Anadolu.

Как уточняет телеканал TRT Haber, поисково-спасательная команда, куда входили также спасатели из Киргизии, извлекли выживших из-под обломков дома на улице Туркменбаши.

Спасенных доставили в больницу. Пока их личности не установлены.

До этого в Антакье до живого ребенка спасатели добрались через 260 часов после землетрясения, а спустя 261 час спасли двоих мужчин, зажатых между плитами разрушенного дома. Через 257 часов в провинции Кахраманхаш из-под обломков извлекли 29-летнюю женщину.

Крупнейшее и самое разрушительное в истории Турции землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля. За ним последовали еще одно землетрясение, магнитудой 7,6, и серия подземных толчков, которые ощущались в соседней Сирии и других странах.

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По последним данным, в стране погибли 39 672 человека, пострадали более 105,5 тыс. Из-за подземных толчков были разрушены 211 тыс. зданий, многие сильно повреждены и признаны аварийными. Часть из них подлежит немедленному сносу. Город Нурдагы в провинции Газиантеп вообще решили снести и отстроить заново.

Минздрав Сирии сообщал о 1414 погибших в результате бедствия. Глава регионального бюро ВОЗ Рик Бреннан говорил, что в общей сложности число жертв в Сирии составляет около 8,5 тыс. человек. По его словам, на территориях, подконтрольных Дамаску, погибли порядка 4 тыс. и пострадали 2,5 тыс. человек, а в остальных регионах насчитывается около 4,5 тыс. жертв землетрясения, 7,5 тыс. человек пострадали.

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