ВОЗ подтвердила повышенную заразность «южноафриканского» штамма COVID-19

Обнаруженный в Южной Африке штамм действительно является более заразным, однако организация не зафиксировала его влияния на тяжесть течения заболевания, сообщили в ВОЗ

Фото: Jerome Delay / AP

Штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР, является более заразным по сравнению с обычным вариантом, заявила на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. Трансляция со встречи доступна на YouTube организации.

«Данный штамм является более заразным, так же как и британский», — сообщила ван Керкхове. При этом при соблюдении необходимых мер, в том числе социального дистанцирования, распространение инфекции можно взять под контроль, считает она.

Организация не зафиксировала изменений в числе госпитализаций или тяжести заболевания, указала ван Керкхове. Вопрос о том, будут ли эффективны вакцины против нового варианта, в настоящее время изучается, добавила она.

Об обнаружении нового штамма коронавируса власти ЮАР сообщили в конце прошлого года. По данным южноафриканских ученых, он примерно на 50% заразнее предыдущих мутаций, легче проникает в клетки человека и прочнее в них держится. Также новый штамм может быть опасен риском повторного заражения, а уже разработанные вакцины могут оказаться против него малоэффективными, предупредили ученые из Национальной лабораторной службы здравоохранения Йоханнесбурга.