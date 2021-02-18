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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ подтвердила повышенную заразность «южноафриканского» штамма COVID-19

Обнаруженный в Южной Африке штамм действительно является более заразным, однако организация не зафиксировала его влияния на тяжесть течения заболевания, сообщили в ВОЗ
Фото: Jerome Delay / AP
Фото: Jerome Delay / AP

Штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР, является более заразным по сравнению с обычным вариантом, заявила на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. Трансляция со встречи доступна на YouTube организации.

«Данный штамм является более заразным, так же как и британский», — сообщила ван Керкхове. При этом при соблюдении необходимых мер, в том числе социального дистанцирования, распространение инфекции можно взять под контроль, считает она.

Организация не зафиксировала изменений в числе госпитализаций или тяжести заболевания, указала ван Керкхове. Вопрос о том, будут ли эффективны вакцины против нового варианта, в настоящее время изучается, добавила она.

В ВОЗ сообщили о расширении географии распространения новых штаммов COVID
Общество
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Об обнаружении нового штамма коронавируса власти ЮАР сообщили в конце прошлого года. По данным южноафриканских ученых, он примерно на 50% заразнее предыдущих мутаций, легче проникает в клетки человека и прочнее в них держится. Также новый штамм может быть опасен риском повторного заражения, а уже разработанные вакцины могут оказаться против него малоэффективными, предупредили ученые из Национальной лабораторной службы здравоохранения Йоханнесбурга.

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В начале февраля газета The Financial Times со ссылкой на исследование, проведенное Витватерсрендским университетом (ЮАР) и Оксфордом, сообщила, что разработанная британской фармакологической компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом вакцина от COVID-19 намного менее эффективна против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Южной Африке. В AstraZeneca в ответ на эти данные сообщили, что масштаб исследования был небольшим, а его участники были преимущественно молодыми и здоровыми людьми.

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Ранее ЮАР закупила 1 млн доз вакцины AstraZeneca, однако после данных о сниженной эффективности препарата для новой мутации власти республики отложили начало вакцинации населения. В AstraZeneca в свою очередь пообещали адаптировать разработанную вакцину для борьбы со штаммом из Южной Африки.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Автор
Анастасия Батманова
ВОЗ пандемия новый штамм коронавируса ЮАР COVID-19
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