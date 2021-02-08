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Пандемия коронавируса ,  
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ЮАР отложила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Власти ЮАР отложили старт вакцинации населения препаратом AstraZeneca. Такое решение они приняли после того, как ученые сообщили о его низкой эффективности против южноафриканского, более заразного штамма
Фото: Olivier Chassignole / Pool via AP
Фото: Olivier Chassignole / Pool via AP

Власти ЮАР отложили начало вакцинации населения препаратом, разработанным англо-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, после сообщения ученых о его низкой эффективности против южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Звелини Мкизе, передает Reuters.

«Что это означает для нашей программы вакцинации, которую мы планировали начать в феврале? Ответ — она будет. Со следующей недели и на протяжении четырех недель мы ожидаем, что будут вакцины Johnson & Johnson, будут вакцины Pfizer», — сказал Мкизе.

Как дальше быть с вакциной AstraZeneca, власти решат после консультации с учеными, добавил он.

Ведущий исследователь испытаний вакцины AstraZeneca в ЮАР профессор Шабир Мадхи, комментируя данные об эффективности вакцины против южноафриканского штамма, заявил, что настало время «пересмотреть ожидания в отношении вакцин от COVID-19». В то же время он добавил, что было бы «несколько опрометчиво» отказаться от 1 млн доз AstraZeneca, которые получила республика, когда еще есть шанс, что препарат может защитить население от тяжелого течения коронавируса.

FT сообщила о низкой эффективности вакцины AstraZeneca от штамма из ЮАР
Общество
Фото:Frank Augstein / AP

О том, что вакцина AstraZeneca может быть намного менее эффективна против южноафриканского штамма коронавируса, сообщили ученые из Витватерсрендского университета (ЮАР) и Оксфорда. Они провели рандомизированное двойное слепое исследование на 2 тыс. человек. Оно показало, что вакцина AstraZeneca не обеспечивает защиты при легком и умеренном течении болезни, вызванной штаммом из ЮАР. В то же время эффективность препарата при тяжелой форме болезни и влияние ее на смертность при заражении южноафриканским штаммом еще не изучены.

В AstraZeneca, комментируя эти данные, отметили, что исследование носило выборочный характер, имело небольшой масштаб, а его участники были преимущественно молодыми здоровыми людьми. В связи с этим в компании сочли, что оно не может должным образом свидетельствовать об эффективности вакцины против штамма из ЮАР.

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Южноафриканский штамм коронавируса выявили в конце прошлого года. По данным ученых из ЮАР, он примерно на 50% заразнее предыдущих мутаций, легче проникает в клетки человека и прочнее в них держится. Кроме того, этот генетический вариант коронавируса может быть опасен риском повторного заражения, а уже разработанные вакцины могут оказаться против него малоэффективными, предупредили ученые из Национальной лабораторной службы здравоохранения Йоханнесбурга.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
ЮАР вакцинация коронавирус
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