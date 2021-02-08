ЮАР отложила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Власти ЮАР отложили старт вакцинации населения препаратом AstraZeneca. Такое решение они приняли после того, как ученые сообщили о его низкой эффективности против южноафриканского, более заразного штамма

Фото: Olivier Chassignole / Pool via AP

Власти ЮАР отложили начало вакцинации населения препаратом, разработанным англо-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, после сообщения ученых о его низкой эффективности против южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Звелини Мкизе, передает Reuters.

«Что это означает для нашей программы вакцинации, которую мы планировали начать в феврале? Ответ — она будет. Со следующей недели и на протяжении четырех недель мы ожидаем, что будут вакцины Johnson & Johnson, будут вакцины Pfizer», — сказал Мкизе.

Как дальше быть с вакциной AstraZeneca, власти решат после консультации с учеными, добавил он.

Ведущий исследователь испытаний вакцины AstraZeneca в ЮАР профессор Шабир Мадхи, комментируя данные об эффективности вакцины против южноафриканского штамма, заявил, что настало время «пересмотреть ожидания в отношении вакцин от COVID-19». В то же время он добавил, что было бы «несколько опрометчиво» отказаться от 1 млн доз AstraZeneca, которые получила республика, когда еще есть шанс, что препарат может защитить население от тяжелого течения коронавируса.