AstraZeneca адаптирует вакцину для борьбы со штаммом COVID-19 из ЮАР

Она может быть готова к осени, сообщила глава работавшей над вакциной группы Сара Гилберт. По ее словам, уже разработанную технологию легко адаптировать для борьбы с новой версией вируса

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Британская фармакологическая компания AstraZeneca продолжит работу над созданной вакциной от коронавируса, чтобы сделать ее эффективной для борьбы с обнаруженным в Южной Африке штаммом. Об этом в интервью Би-би-си сообщила сотрудница Оксфордского университета Сара Гилберт, которая руководила работой по созданию вакцины.

«Технологию легко адаптировать. Мы рассчитываем, что новая версия вакцины будет генерировать антитела, распознающие новый вариант, и тогда это будет очень похоже на работу с вакцинами от гриппа», — пояснила она.

По словам Гилберт, новый вариант вакцины может быть готов к осени.

Проведенное ранее исследование Витватерсрендского университета (ЮАР) и Оксфорда показало, что британская вакцина намного менее эффективна против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Южной Африке. В исследовании приняли участие 2 тыс. человек. Ученые установили, что при заболевании распространенном в ЮАР вирусом препарат не обеспечивает защиты при легком и умеренном течении болезни.

При этом Гилберт указала, что вакцина остается эффективной для защиты от тяжелой формы заболевания. Она допустила, что вакцина не сократит количество случаев южноафриканского варианта, но уменьшит количество смертей, госпитализаций и тяжелых случаев заболевания. «Даже если у нас легкие и бессимптомные инфекции, предотвращение попадания людей в больницу с коронавирусом имело бы серьезный эффект», — считает она.