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Пандемия коронавируса ,  
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AstraZeneca адаптирует вакцину для борьбы со штаммом COVID-19 из ЮАР

Она может быть готова к осени, сообщила глава работавшей над вакциной группы Сара Гилберт. По ее словам, уже разработанную технологию легко адаптировать для борьбы с новой версией вируса
Фото: Andre Coelho / Getty Images
Фото: Andre Coelho / Getty Images

Британская фармакологическая компания AstraZeneca продолжит работу над созданной вакциной от коронавируса, чтобы сделать ее эффективной для борьбы с обнаруженным в Южной Африке штаммом. Об этом в интервью Би-би-си сообщила сотрудница Оксфордского университета Сара Гилберт, которая руководила работой по созданию вакцины.

«Технологию легко адаптировать. Мы рассчитываем, что новая версия вакцины будет генерировать антитела, распознающие новый вариант, и тогда это будет очень похоже на работу с вакцинами от гриппа», — пояснила она.

По словам Гилберт, новый вариант вакцины может быть готов к осени.

Проведенное ранее исследование Витватерсрендского университета (ЮАР) и Оксфорда показало, что британская вакцина намного менее эффективна против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Южной Африке. В исследовании приняли участие 2 тыс. человек. Ученые установили, что при заболевании распространенном в ЮАР вирусом препарат не обеспечивает защиты при легком и умеренном течении болезни.

При этом Гилберт указала, что вакцина остается эффективной для защиты от тяжелой формы заболевания. Она допустила, что вакцина не сократит количество случаев южноафриканского варианта, но уменьшит количество смертей, госпитализаций и тяжелых случаев заболевания. «Даже если у нас легкие и бессимптомные инфекции, предотвращение попадания людей в больницу с коронавирусом имело бы серьезный эффект», — считает она.

FT сообщила о низкой эффективности вакцины AstraZeneca от штамма из ЮАР
Общество
Фото:Frank Augstein / AP

В AstraZeneca отметили, что исследование в ЮАР носило выборочный характер, имело небольшой охват, а большая часть его участников были молодыми здоровыми людьми. Это, по заявлениям компании, не может должным образом свидетельствовать об эффективности вакцины против штамма из ЮАР.

После сообщения о низкой эффективности вакцины министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе объявил, что в стране отложат начало вакцинации населения препаратом AstraZeneca. При этом планируемая программа вакцинации в феврале не отменяется, заверил он. «Со следующей недели и на протяжении четырех недель мы ожидаем, что будут вакцины Johnson & Johnson, будут вакцины Pfizer», — сказал Мкизе. Будет ли в стране идти вакцинация препаратом AstraZeneca, власти решат после консультации с учеными, добавил он.

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Власти ЮАР сообщили о выявлении нового штамма коронавируса в конце прошлого года. По данным ученых, он примерно на 50% заразнее предыдущих мутаций, легче проникает в клетки человека и прочнее в них держится. Уже разработанные вакцины против коронавируса могут оказаться малоэффективными против новой версии, предупредили ученые из Национальной лабораторной службы здравоохранения Йоханнесбурга.

Автор
Анастасия Батманова
пандемия вакцина
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ЮАР отложила вакцинацию препаратом AstraZeneca
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FT сообщила о низкой эффективности вакцины AstraZeneca от штамма из ЮАР
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Оксфорд назвал вакцину AstraZeneca эффективной против британского штамма
Общество
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