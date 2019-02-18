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«Дело Baring Vostok» ,  
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Кудрин назвал ситуацию с арестом Майкла Калви чрезвычайной
Глава Счетной палаты впервые прокомментировал дело основателя Baring Vostok. Ранее за Майкла Калви вступились Борис Титов, Герман Греф, Аркадий Волож и прочие представители бизнеса
Алексей Кудрин (Фото: Сергей Николаев / ТАСС)

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, арест основателя Baring Vostok — «чрезвычайная ситуация» для российской экономики. Об этом он заявил в своем Twitter.

«Хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики», — написал Кудрин.

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При этом Кудрин опроверг слухи о том, что он уже поручился за Майкла Калви. «Услышал, что я поручился за Калви. Пока еще нет. Другие уважаемые люди уже предложили поручительство», — пояснил он.

В защиту основателя Baring Vostok ранее выступили глава Сбербанка Герман Греф, пожелавший, чтобы дело против Калви осталось «недоразумением», и бизнес-омбудсмен Борис Титов. «Если какие-нибудь были сомнения в том, что они открыто и честно ведут свои операции, то такого количества инвестиций, такого количества партнеров у них бы не было», — говорил Титов телеканалу РБК. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что готов лично поручиться за Калви.

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что ему «трудно представить, чтобы Майкл [Калви], да и вообще кто-то из Baring Vostok, делал что-то неприличное или незаконное».

Арест иностранного бизнесмена и его партнеров послужил поводом для совместного заявления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и Франко-российской торгово-промышленной палаты. «Задержание руководства Baring Vostok Capital Partners вызвало озабоченность бизнес-сообщества в стране и может серьезно повлиять на инвестиционный климат и привлекательность России для прямых иностранных инвестиций», — говорилось в заявлении.

Следствие полагает, что Калви был одним из бенефициаров Первого коллекторского бюро (ПКБ), рассчитавшегося с банком «Восточный» акциями люксембургской компании IFTG. Ценные бумаги ушли в счет долга в размере 2,5 млрд руб. При этом, утверждает следствие, их реальная стоимость составляла 600 тыс. руб. В ПКБ контроль Калви над компанией опровергли. В Baring Vostok настаивают на том, что стоимость ценных бумаг была оценена верно. Сам Майкл Калви полагает, что возбуждение дела связано с его корпоративным конфликтом, участником которого был заявитель — акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов.

Бизнес
Калви связал преследование руководства Baring Vostok с тяжбой в Лондоне

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Алексей Кудрин, Майкл Калви
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