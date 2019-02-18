Кудрин назвал ситуацию с арестом Майкла Калви чрезвычайной

Глава Счетной палаты впервые прокомментировал дело основателя Baring Vostok. Ранее за Майкла Калви вступились Борис Титов, Герман Греф, Аркадий Волож и прочие представители бизнеса

Алексей Кудрин (Фото: Сергей Николаев / ТАСС)

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, арест основателя Baring Vostok — «чрезвычайная ситуация» для российской экономики. Об этом он заявил в своем Twitter.

«Хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики», — написал Кудрин.

При этом Кудрин опроверг слухи о том, что он уже поручился за Майкла Калви. «Услышал, что я поручился за Калви. Пока еще нет. Другие уважаемые люди уже предложили поручительство», — пояснил он.

В защиту основателя Baring Vostok ранее выступили глава Сбербанка Герман Греф, пожелавший, чтобы дело против Калви осталось «недоразумением», и бизнес-омбудсмен Борис Титов. «Если какие-нибудь были сомнения в том, что они открыто и честно ведут свои операции, то такого количества инвестиций, такого количества партнеров у них бы не было», — говорил Титов телеканалу РБК. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что готов лично поручиться за Калви.