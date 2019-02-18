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«Дело Baring Vostok» ,  
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Глава «Яндекса» назвал арестованного Майкла Калви «стандартом законности»
Аркадий Волож усомнился в том, чтобы кто-то из Baring Vostok «делал что-то неприличное или незаконное». 16 февраля суд отправил основателя Baring Vostok и еще пятерых фигурантов под арест
Аркадий Волож (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Глава группы компаний «Яндекса» Аркадий Волож высоко отозвался о работе в России инвестиционного фонда Baring Vostok, который инвестировал в «Яндекс», и его основателя Майкла Калви.

«Мне трудно представить, чтобы Майкл [Калви], да и вообще кто-то из Baring Vostok, делал что-то неприличное или незаконное. Они всегда были стандартом приличности и законности для рынка», — цитирует слова Воложа пресс-служба «Яндекса».

Волож отметил, что, будучи инвестором «Яндекса», Baring Vostok (фонд вышел из капитала «Яндекса» в 2016 году) действовал «умно и деликатно» и не добивался контроля над компанией.

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Как арестовывали фигурантов дела Baring Vostok

«Позднее похожие принципы применялись ко всем инвестициям Baring Vostok на нашем рынке, и к ним стояла очередь из лучших компаний и стартапов. Они старались не вмешиваться в операционную деятельность, помогая в основном с корпоративно-юридическим устройством. И это работало: когда их инвестициям что-то угрожало, они действовали четко, но очень корректно и только в рамках корпоративного права», — подчеркнул Волож.

В субботу, 16 февраля, Басманный суд Москвы арестовал Калви по делу о хищении 2,5 млрд руб., удовлетворив ходатайство следствия. Основателя Baring Vostok подозревают в совершении деяний, подпадающих под ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). По версии следствия, в феврале 2017 года он убедил акционера банка «Восточный» принять у компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. При этом Калви, как считает следствие, совместно с партнерами намеренно завысил стоимость ценных бумаг с​ 600 тыс. руб. до 3 млрд руб.

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Почему задержали основателя инвесткомпании Baring Vostok

​Кроме Калви, по делу задержаны еще пять человек — партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров, сотрудники фонда Ваган Абгарян и Иван Зюзин, а также советник главы правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев (экс-глава правления банка «Восточный»).

Авторы: Евгения Баленко, Евгений Калюков
Теги: Baring Vostok, Аркадий Волож, Яндекс
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Почему задержали основателя инвесткомпании Baring Vostok
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