Глава «Яндекса» назвал арестованного Майкла Калви «стандартом законности»

Аркадий Волож усомнился в том, чтобы кто-то из Baring Vostok «делал что-то неприличное или незаконное». 16 февраля суд отправил основателя Baring Vostok и еще пятерых фигурантов под арест

Аркадий Волож (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Глава группы компаний «Яндекса» Аркадий Волож высоко отозвался о работе в России инвестиционного фонда Baring Vostok, который инвестировал в «Яндекс», и его основателя Майкла Калви.

«Мне трудно представить, чтобы Майкл [Калви], да и вообще кто-то из Baring Vostok, делал что-то неприличное или незаконное. Они всегда были стандартом приличности и законности для рынка», — цитирует слова Воложа пресс-служба «Яндекса».

Волож отметил, что, будучи инвестором «Яндекса», Baring Vostok (фонд вышел из капитала «Яндекса» в 2016 году) действовал «умно и деликатно» и не добивался контроля над компанией.

«Позднее похожие принципы применялись ко всем инвестициям Baring Vostok на нашем рынке, и к ним стояла очередь из лучших компаний и стартапов. Они старались не вмешиваться в операционную деятельность, помогая в основном с корпоративно-юридическим устройством. И это работало: когда их инвестициям что-то угрожало, они действовали четко, но очень корректно и только в рамках корпоративного права», — подчеркнул Волож.