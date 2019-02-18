«Первое коллекторское бюро» опровергло контроль со стороны Калви

Основатель инвестфонда Baring Vostok Capital Partners Майкл Калви не был бенефициаром «Первого коллекторского бюро». Об этом сообщили РБК в пресс-службе ПКБ.

В компании подчеркнули. что считают необоснованными все обвинения против гендиректора Максима Владимирова, который проходит по делу Baring Vostok как соучастник Калви. В ПКБ пообещали отстоять свою позицию в суде.

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«Хотим обратить особое внимание на то, что НАО «Первое коллекторское бюро» не является подконтрольной компанией Майкла Калви. Бенефициарами долей BVCP в НАО «ПКБ» фактически являются инвесторы в фонды BVCP, подавляющее большинство которых — представители мирового инвестиционного сообщества», — подчеркнули в ПКБ.

После ареста Владимирова гендиректором ПКБ был назначен Павел Михмель, добавили в пресс-службе.