Калви связал преследование руководства Baring Vostok с тяжбой в Лондоне

Телеканал Газета Журнал РБК+ Pro Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 66,30 -0,35 EUR Бирж. 74,92 -0,35 Brent 65,54 2,76% USD Нал. 66,71 66,08 EUR Нал. 75,66 74,89 USD ЦБ 66,70 0,16 EUR ЦБ 75,25 0,20 EUR/USD 1,1297 0,0001 BTC/USD Бирж. 3 683,00 6,55 IMOEX 2 490,16 1,19% RTSI 1 177,50 1,83% DJIA 25 883,25 1,74% Nasdaq 7 472,41 0,61%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
Morgan Stanley $55 (+33,33%) прогноз JP Morgan к 31.12.20 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
Morgan Stanley $55 (+33,33%) прогноз JP Morgan к 31.12.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 66,7 (+0,16) Quote, 15 фев, 13:39
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 75,25 (+0,2) Quote, 15 фев, 13:39
Лавров пожалел не понимающих бессмысленности санкций американцев Политика, 17:16 Россия начала поставлять Саудовской Аравии автоматы Калашникова Политика, 16:46 «Реал» на своем поле проиграл аутсайдеру испанской лиги Спорт, 16:38 Орешкин предложил ввести общественный контроль над сбором статистики Экономика, 16:37 На соборе в Солсбери повесили российский флаг Политика, 16:30 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 16:15 «Калашников» показал видео испытаний самоподрывающегося беспилотника Общество, 15:58 СК опубликовал кадры массовой драки в Москве Общество, 15:34 МИД Ирана вызвал посла Пакистана из-за теракта на границе Политика, 15:11 Reuters узнал о заморозке счетов PDVSA в Газпромбанке Политика, 15:00 От нейлона до дакрона: какие модные эксперименты меняли мир РБК и Porsche, 14:41 Биатлонист Евгений Гараничев извинился за опоздание на гонку Спорт, 14:33 Волкер заявил о взятой Россией паузе на переговорах по Украине Политика, 14:33 В Петербурге после звонка о «минировании» эвакуировали Мариинский театр Общество, 14:26
Дело Baring Vostok ,  
0 
Калви связал преследование руководства Baring Vostok с тяжбой в Лондоне
Давший показания на основателя Baring Vostok бизнесмен Шерзод Юсупов связан с Артемом Аветисяном, против которого Калви ведет тяжбу в Лондоне. По мнению Калви, Юсупов использует обвинения для победы в корпоративном конфликте
Майкл Калви (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Основатель компании Baring Vostok Майкл Калви в ходе судебного заседания, где рассматривалось решение о его аресте, сообщил о корпоративном конфликте с акционером банка «Восточный» Шерзодом Юсуповым, передает корреспондент РБК. Ранее Юсупов дал показания на Калви и его партнеров.

Калви отметил, что именно Юсупов был основным переговорщиком по сделке, в ходе которой задолжавшая «Восточному» компания «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) погашала свой долг в 2,5 млрд руб. контрольным пакетом акций компании International Financial Technology Group S.C.A. По версии следствия, руководство ПКБ по согласованию с Калви завысило цену акций в 4 тыс. раз. «У него был доступ ко всему массиву документов, имеющих отношение к сделке, и сам он очень высококвалифицированный специалист. Нет никакой возможности утверждать, что он был введен в заблуждение», — подчеркнул основатель Baring Vostok.

Фотогалерея 
Как арестовывали фигурантов дела Baring Vostok

По словам Калви, Юсупов и еще один совладелец банка «Восточный», Артем Аветисян, противостоят Baring Vostok в корпоративном конфликте. Baring Vostok в прошлом году начал разбирательство в Лондонском международном арбитраже против другой группы акционеров банка «Восточный» (основной бенефициар Артем Аветисян, бывшие владельцы присоединенного к «Восточному» в 2016 году Юниаструм Банка), сообщил Калви. Иски, по его словам, связаны более чем с десятью сделками, имеющими признаки мошенничества.

В 2018 году по итогам проверки ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать дополнительные резервы более чем на 19 млрд руб. Как пояснил Калви, на 85% необходимость такого дорезервирования связана с активами, которые перешли в банк «Восточный» из Юниаструм Банка. В свою очередь, досоздание резервов потребовало докапитализации банка «Восточный» на 5 млрд руб. Первоначально ее планировалось провести пропорционально долям владения. И Аветисян давал обязательство внести свою часть в увеличение капитала, но теперь стало понятно, что у этой части акционеров недостаточно средств. Baring Vostok выразил готовность внести в капитал 5 млрд руб. самостоятельно.

Фотогалерея 
Бизнес за решеткой: кто из предпринимателей побывал под следствием

Шерзодом Юсуповым при инициировании этого дела, по мнению Калви, двигали два мотива: создать рычаг давления на разбирательство в лондонском суде и усилить переговорные позиции с тем, чтобы поднять цену акции при размещении допэмиссии банка, которую выкупит Baring Vostok, с тем чтобы доля Аветисяна и связанных с ним акционеров уменьшилась менее значительно.

«Когда следствие разберется в ситуации, оно убедится, что обвинения Юсупова не имеют оснований. Я верю в объективность российского правосудия, потому что давно работаю в России. Мы много судились здесь, чтобы защитить нашу компанию, и я убедился в эффективности и надежности российского правосудия», — заявил, обращаясь к суду, Калви.

Майкл Калви был задержан в Москве 15 февраля. Вместе с ним были задержаны партнеры компании Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, советник главы правления Норвик Банка Алексей Кордичев (он также был главой правления банка «Восточный») и руководитель «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров. Следователи обвиняют их в мошенничестве в особо крупном размере.

Общество
Задержания в Baring Vostok. Главное

По версии следствия, в феврале 2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у ПКБ акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга в размере 2,5 млрд руб. При этом реальная рыночная стоимость, полагает обвинение, составляла 600 тыс. руб.

Кого задержали в связи с коммерческим спором вокруг банка «Восточный»

Майкл Калви, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok

Калви 51 год. Гражданин США. Окончил Лондонскую школу экономики и Университет Оклахомы. Работал в инвестиционной компании Salomon Brothers, где отвечал за сделки M&A (mergers and acquisitions — слияния и поглощения) в нефтегазовой отрасли и Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). С 1994 года работает в России, где основал ​фонд Baring Vostok Private Equity — один из крупнейших частных фондов страны. Имеет долю, в частности, в банке «Восточный» (раньше работал под брендом «Восточный экспресс»), «Профи.ру» и др. ​«Мы выбираем те отрасли, где российские компании могут быть конкурентоспособными на мировом рынке, прежде всего это отрасли ресурсные. Этим же мы руководствуемся, инвестируя в телекоммуникации и интернет-технологии, ведь это общемировой бизнес», — рассказывал Калви о работе фонда.

Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok

Учился в Институте стран Азии и Африки МГУ и бизнес-школе Крэнфилд в Бедфордшире, Великобритания. Работает в компании с 2012 года. До этого был сотрудником в московском фонде Foresight Capital Partners, где отвечал за проекты в энергетике и финансовом секторе, и в инвестиционном фонде в Лондоне Fjord Capital Partners. Женат, трое детей.

Филипп Дельпаль, партнер по финансовому сектору Baring Vostok

Дельпалю 46 лет. Он родился во Франции, учился в Высшей школе телекоммуникаций в Париже. Начинал карьеру в Европейском центре ядерных исследований в Женеве как инженер, но вскоре начал работать в структурах группы Societe Generale. В 2004 году возглавил дочерний банк группы в России Русфинанс Банк, затем стал президентом банка «БНП Париба Восток» и руководителем направления розничных банковских услуг группы BNP Paribas в России. В Baring Vostok с 2012 года. «Управляя компанией здесь, нужно очень быстро реагировать на все изменения, потому что иначе вы рискуете врезаться в стену. В других странах всегда больше времени для маневра, больше комфорта. В России словно в спорткаре — расслабиться не удастся, но и такого удовольствия вы больше нигде не получите», — рассказывал Дельпаль о работе в России.

Ваган Абгарян, партнер Baring Vostok

Работает в фонде с 2009 года. Отвечает за проекты в области медиа, недвижимости и производства строительных материалов. До прихода в фонд работал в Альфа-банке и в X5 Retail Group N.V.

Алексей Кордичев, председатель совета директоров ПАО «Норвик Банк»

Кордичеву 41 год. Окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова по специальности «финансы и кредит». С мая 2018 года занимает пост председателя совета директоров ПАО «Норвик Банк». Работал в Росбанке, банке «Русский стандарт», в 2013 году возглавил блок рисков «Восточного», а затем стал советником председателя правления этого банка.

Максим Владимиров, генеральный директор Первого коллекторского бюро

Окончил Военный финансово-экономический университет. Был назначен генеральным директором ПКБ два года назад. До этого отвечал за разработку и реализацию финансовой стратегии группы компаний «Медси».

Авторы: Маргарита Алехина, Георгий Тадтаев
При участии: Анна Пустякова
Теги: Майкл Калви, Baring Vostok, Артем Аветисян
Материалы по теме
Как арестовывали фигурантов дела Baring Vostok
Общество
Cуд арестовал двух фигурантов дела Baring Vostok
Общество
Фигурант дела Baring Vostok дал показания против «соучастников»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter