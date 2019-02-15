Калви связал преследование руководства Baring Vostok с тяжбой в Лондоне

Давший показания на основателя Baring Vostok бизнесмен Шерзод Юсупов связан с Артемом Аветисяном, против которого Калви ведет тяжбу в Лондоне. По мнению Калви, Юсупов использует обвинения для победы в корпоративном конфликте

Майкл Калви (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Основатель компании Baring Vostok Майкл Калви в ходе судебного заседания, где рассматривалось решение о его аресте, сообщил о корпоративном конфликте с акционером банка «Восточный» Шерзодом Юсуповым, передает корреспондент РБК. Ранее Юсупов дал показания на Калви и его партнеров.

Калви отметил, что именно Юсупов был основным переговорщиком по сделке, в ходе которой задолжавшая «Восточному» компания «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) погашала свой долг в 2,5 млрд руб. контрольным пакетом акций компании International Financial Technology Group S.C.A. По версии следствия, руководство ПКБ по согласованию с Калви завысило цену акций в 4 тыс. раз. «У него был доступ ко всему массиву документов, имеющих отношение к сделке, и сам он очень высококвалифицированный специалист. Нет никакой возможности утверждать, что он был введен в заблуждение», — подчеркнул основатель Baring Vostok.

По словам Калви, Юсупов и еще один совладелец банка «Восточный», Артем Аветисян, противостоят Baring Vostok в корпоративном конфликте. Baring Vostok в прошлом году начал разбирательство в Лондонском международном арбитраже против другой группы акционеров банка «Восточный» (основной бенефициар Артем Аветисян, бывшие владельцы присоединенного к «Восточному» в 2016 году Юниаструм Банка), сообщил Калви. Иски, по его словам, связаны более чем с десятью сделками, имеющими признаки мошенничества.

В 2018 году по итогам проверки ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать дополнительные резервы более чем на 19 млрд руб. Как пояснил Калви, на 85% необходимость такого дорезервирования связана с активами, которые перешли в банк «Восточный» из Юниаструм Банка. В свою очередь, досоздание резервов потребовало докапитализации банка «Восточный» на 5 млрд руб. Первоначально ее планировалось провести пропорционально долям владения. И Аветисян давал обязательство внести свою часть в увеличение капитала, но теперь стало понятно, что у этой части акционеров недостаточно средств. Baring Vostok выразил готовность внести в капитал 5 млрд руб. самостоятельно.