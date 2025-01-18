Минобрнауки будет согласовывать состав ВАК с Российской академией наук
Кандидатов в состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК, отвечает за вопросы присвоения научных степеней доктора и кандидата наук) будет представлять Российская академия наук (РАН), следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовых актов.
Сейчас в положении о ВАК сказано, что состав комиссии «формируется Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по представлению коллегиального органа», который создает само ведомство.
В новой формулировке этого пункта сказано: «Состав комиссии формируется Министерством науки и высшего образования Российской Федерации из числа докторов наук, специалистов в области науки, техники, образования и культуры по представлению Российской академии наук».
Кроме того, ВАК будет рассматривать подготовленные РАН «предложения по вопросам развития системы государственной научной аттестации» и вносить их в Минобрнауки.
В мае 2024 года Владимир Путин поручил правительству «принять организационные, финансовые и правовые меры» по переводу ВАК под эгиду РАН. Путин называл этот шаг логичным и целесообразным. Возглавлять комиссию должен один из вице-президентов РАН, говорил он.
По мнению главы ВАК Владимира Филиппова, привлечение ученых из отделений РАН позволит повысить качество работы комиссии. «Я не думаю, что какие-то коренные изменения [произойдут], потому что сейчас из примерно 150 членов ВАКа, я подчеркиваю, больше 100, то есть более чем две трети — это члены-корреспонденты и академики РАН и других государственных академий», — отмечал при этом он.
Президент РАН Геннадий Красников сообщал, что ВАК возглавит один из вице-президентов РАН, ученый секретарь также будет из академии. «А экспертные советы ВАК теперь будут проходить в РАН», — говорил он в мае прошлого года. «Для подготовки будущих научных кадров, кадров высшей квалификации очень важно, чтобы методики аттестации соответствовали самым высоким требованиям, были продуманны и последовательны», — подчеркивал Красников.
Еще в 2017 году академики просили отделить ВАК от Минобрнауки и передать под контроль РАН после решения президиума аттестационной комиссии оставить занимавшему тогда пост министра культуры Владимиру Мединскому докторскую степень по истории, в работе которого «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков» нашли ошибки. Большинство членов президиума ВАК проголосовали за то, чтобы не лишать Мединского степени.
В 2019 году возглавлявший тогда РАН Александр Сергеев предлагал подчинить академии ВАК на фоне споров о составе комиссии. Незадолго до этого был утвержден новый состав комиссии, что вызвало споры о легитимности некоторых ее членов. В сентябре 2022 года Сергеев снял свою кандидатуру накануне очередных выборов главы РАН, заявив, что они проходят в беспрецедентных условиях, в условиях «психологического и даже внешнего административного давления». Новым президентом академии наук был избран генеральный директор Научно-исследовательского института молекулярной электроники академик Красников.
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