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Общество ,  
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Глава РАН предложил подчинить ей ВАК на фоне споров о составе комиссии
По словам Александра Сергеева, переход ВАК из подчинения Минобрнауки в РАН обеспечил бы ей независимость. В конце мая утвердили новый состав комиссии, что вызвало споры о легитимности некоторых ее членов
Александр Сергеев (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Высшую аттестационную комиссию (ВАК) было бы разумно передать в подчинение Российской академии наук (РАН), заявил в интервью «Интерфаксу» президент РАН Александр Сергеев.

Глава РАН напомнил, что в советские времена ВАК находилась при Совете министров СССР, являясь своего рода надведомственной организацией, и это позволяло ей иметь «определенную степень независимости по отношению ко всем министерствам». В настоящее время ВАК состоит при Министерстве науки и высшего образования и в своей деятельности руководствуется в том числе приказами ведомства.

Передачу ВАК в подчинение Академии наук Сергеев объясняет сходством стоящих перед ними задач. «Академия наук по положению сейчас является высшим экспертным органом, а ВАК — это и есть экспертный орган, который призван определять степень квалификации научных работ. Исходя из этого было бы разумно, чтобы ВАК была при Российской академии наук», — сказал он.

Еще одним доводом в пользу передачи ВАК в ведение Академии наук Сергеев назвал то, что более половины нового состава комиссии являются членами РАН.

28 мая премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новый состав ВАК, включив в него 139 человек. Более половины членов предыдущего состава ВАК в новый состав не вошли, однако ее глава, ректор Российского университета дружбы народов и экс-министр образования Владимир Филиппов свое место сохранил.

В «Диссернете» РБК заявили, что ВАК нелегитимна, так как Филиппов вошел в состав комиссии третий раз подряд, хотя согласно положению о ВАК «член комиссии не может исполнять свои функции более 2 сроков подряд». «Эта ВАК нелегитимна, и любое ее решение будет оспорено в суде по этой причине вплоть до Верховного суда РФ», — сказал представитель «Диссернета».

Сергеев в назначении Филиппова нарушения не усмотрел. «Если посмотреть по срокам, то часть из них (членов ВАК. — РБК) действительно переходит на третий срок. Но мы посмотрели соответствие нового положения постановлению правительства, и по сравнению с постановлением от 2016 года новое положение определяет, что отсчет срока нахождения в ВАК идет с момента принятия нового постановления. Таким образом, юридически нет противоречия, хотя, действительно, некоторые члены ВАК работают третий срок. Но нарушения постановления правительства нет», — сказал Сергеев.

РБК направил запрос в пресс-службу Минобрнауки. Пресс-секретарь Александра Сергеева не ответил на звонки РБК.

Член «Клуба 1 июля», академик РАН Вадим Бражкин назвал положительной ситуацию, при которой ВАК может отойти к Российской академии наук. «Академия наук — это высший экспертный орган, поэтому вполне естественно, что ВАК, которая оценивает качество диссертаций [перешла бы к РАН]. Было бы странно, если бы за всю экспертизу в стране отвечала академия, а ВАК — какой-то независимый орган, к которому академия отношения бы не имела. Дальше уже можно вопросы подчинения обсуждать. Сейчас процедура непрозрачна — члены ВАК назначаются правительством без особого учета мнения Академии наук. Поэтому подчинение ВАК — это безусловный плюс», — считает Бражкин.

Авторы: Евгений Калюков, Полина Звездина, Егор Губернаторов
Теги: ВАК, Российская академия наук, Александр Сергеев
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