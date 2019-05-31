Глава РАН предложил подчинить ей ВАК на фоне споров о составе комиссии

По словам Александра Сергеева, переход ВАК из подчинения Минобрнауки в РАН обеспечил бы ей независимость. В конце мая утвердили новый состав комиссии, что вызвало споры о легитимности некоторых ее членов

Александр Сергеев (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Высшую аттестационную комиссию (ВАК) было бы разумно передать в подчинение Российской академии наук (РАН), заявил в интервью «Интерфаксу» президент РАН Александр Сергеев.

Глава РАН напомнил, что в советские времена ВАК находилась при Совете министров СССР, являясь своего рода надведомственной организацией, и это позволяло ей иметь «определенную степень независимости по отношению ко всем министерствам». В настоящее время ВАК состоит при Министерстве науки и высшего образования и в своей деятельности руководствуется в том числе приказами ведомства.

Передачу ВАК в подчинение Академии наук Сергеев объясняет сходством стоящих перед ними задач. «Академия наук по положению сейчас является высшим экспертным органом, а ВАК — это и есть экспертный орган, который призван определять степень квалификации научных работ. Исходя из этого было бы разумно, чтобы ВАК была при Российской академии наук», — сказал он.

Еще одним доводом в пользу передачи ВАК в ведение Академии наук Сергеев назвал то, что более половины нового состава комиссии являются членами РАН.

28 мая премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новый состав ВАК, включив в него 139 человек. Более половины членов предыдущего состава ВАК в новый состав не вошли, однако ее глава, ректор Российского университета дружбы народов и экс-министр образования Владимир Филиппов свое место сохранил.