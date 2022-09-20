Академики избрали нового главу РАН

Выборы проводились по новым правилам: для избрания главы РАН требовалось большинство голосов. Экс-президент РАН Александр Сергеев накануне снял кандидатуру с выборов, назвав это решение вынужденным

Геннадий Красников (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Новым президентом Российской академии наук избран генеральный директор Научно-исследовательского института молекулярной электроники академик Геннадий Красников. Голосование состоялось во вторник на общем собрании членов академии. Президент избирается на пять лет открытым голосованием.

Незадолго до выборов в интервью «Коммерсанту» Красников заявлял о том, что РАН должна не только заниматься фундаментальными исследованиями, но и выстраивать взаимодействие с прикладной наукой и производителями.

«Наиболее перспективной формой интеграции академической, прикладной, вузовской науки и высокотехнологичного бизнеса должны стать консорциумы, включающие академические и прикладные НИИ, вузы, бизнес-структуры, а также инновационные предприятия, основанные на разработках академических институтов. <...> Для ускорения процессов передачи научных результатов в практический сектор и обеспечения экономической устойчивости консорциумы могут получать статус особых экономических зон», — отмечал Красников.

Новому главе РАН 64 года, первоначально он был одним из трех кандидатов, утвержденных правительством на пост руководителя академии. Двумя другими претендентами были 60-летний директор ФГБУН «Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН» академик Дмитрий Маркович и действующий президент РАН 67-летний Александр Сергеев.

Президиум академии предлагал четырех кандидатов для выборов на пост главы РАН, но правительство не согласовало кандидатуру научного руководителя Института океанологии Роберта Нигматулина, который на выборах в 2017 году прошел во второй тур с Сергеевым.

19 сентября Сергеев заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов и назвал это решение вынужденным и принятым под давлением, а ученые РАН из неформального объединения «Клуб 1 июля» (членом которого является и сам Сергеев) заявили, что от участия в выборах «фактически были отстранены» два кандидата.

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Красников после этого заявления вместе с академиком Дмитрием Марковичем обратился к членам РАН и указал, что клуб пытается спровоцировать нарушение устава и сорвать выборы президента РАН.

Сергеев занимал пост президента РАН с сентября 2017 года. До этого он занимал должность директора Федерального исследовательского центра Института прикладной физики.

Прошедшие выборы президента проводились по новым правилам: теперь для избрания главы РАН и других членов президиума требуется большинство голосов (раньше было нужно 2/3 голосов). Глава академии утверждается президентом России, а кандидаты на этот пост (как минимум два) должны быть согласованы с правительством.