ВАК утвердила издания для публикаций соискателей ученых степеней

Список разделили на три категории, на его основе утверждены новые требования для соискателей ученых степеней. У «Диссернета» возникли претензии к некоторым изданиям, что в ВАК назвали естественным

Владимир Филиппов (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) утвердила список научных журналов, публикации в которых обязательны для защиты диссертаций соискателей степеней кандидата и доктора наук, сообщил «Коммерсанту» председатель ВАК Владимир Филиппов.

Перечень включает 2,6 тыс. российских изданий, журналов из составленного РАН Russian Science Citation Index (RSCI; Российский индекс научного цитирования, объединяет около 900 изданий) и международные базы данных. Он разделен на три категории по востребованности научным сообществом: к самому высокому квартилю (К1) отнесли 662 издания, к среднему (К2) — 1,3 тыс. к К3 — оставшиеся.

Согласно новым требованиям ВАК, утвержденным на основе этого списка, аспирантам по биологическим, географическим, физико-математическим и химическим отраслям науки нужно опубликовать не менее двух статей, одну из которых — в изданиях категории К1 или К2, либо в RSCI. По гуманитарным и остальным наукам — три и две статьи соответственно без учета новых категорий.

Соискателям степени доктора гуманитарных наук нужно опубликовать не менее 15 статей, пять из них — в изданиях, отнесенных к К1 или К2, либо в базе RSCI. По остальным отраслям науки — не менее десяти материалов.

По словам сооснователя проекта «Диссернет» Андрея Ростовцева, у 124 изданий, попавших в категорию К1, есть серьезные претензии. В некоторых публикациях замечен плагиат и дублирование текста, у них сомнительное соавторство и «значительное число заядлых диссероделов в редакционных коллегиях». В числе таких журналов он назвал «Административное право и процесс», «Фундаментальные исследования» и «Вестник Тамбовского университета». Также, по словам Ростовцева, многие издания принимают рецензии на диссертации от авторов, хотя их должен писать независимый ученый.

Академик РАН Алексей Хохлов заявил «Коммерсанту», что к изданиям из прежних версий перечня ВАК многие годы были вопросы. По его словам, аспиранты физических, химических, математических и биологических специальностей предпочитают публиковаться в зарубежных изданиях либо в российских изданиях из списка RSCI.

Филиппов назвал претензии к перечню естественными. Он заявил, что ВАК готова рассмотреть замечания к конкретным изданиям на заседаниях экспертных советов.

В августе 2021 года в России обновили правила присуждения ученой степени. Список публикаций к работе соискателя расширили за счет статей, индексированных в международных базах данных Web of Science и Scopus, а также в научных изданиях, индексируемых в RSCI.

В марте текущего года правительство решило приостановить учет индексации публикаций российских ученых в международных базах данных Web of Science и Scopus. Глава Минобрнауки Валерий Фальков отмечал при этом, что министерство не призывает отказываться от сотрудничества с международными издательствами, но считает необходимым «исходить из наших национальных интересов». Спустя несколько месяцев ведомство предложило исключить требование о публикации научных работ в изданиях, индексируемых международными базами данных, при принятии диссертации в виде научного доклада.