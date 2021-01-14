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Эксперты оценили идею о бейджах для вакцинированных от COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Бейджи, которые будут носить люди, сделавшие прививку от COVID-19, могут привести к дискриминации вакцинированных, заявила РБК специалист по биоэтике философского факультета МГУ Елена Брызгалина. По ее словам, необходимо повышать информированность населения, чтобы люди могли принять решение о прививке.

«К сожалению, уровень медико-биологической грамотности населения все еще невысок. И надо направить усилия не на стигматизацию людей, а на повышение информированности, чтобы люди сделали добровольный выбор», — объяснила она.

По словам эксперта, идея о том, чтобы выдавать вакцинированным справки или так называемые «ковидные паспорта», требуют решения проблемы с разглашением медицинской информации.

«Это весьма чувствительная для людей и семей информация, она относится к персональной информации. Например, отвод от вакцинации по медицинским показаниям не должен быть сопряжен с разглашением информации о том, по какому заболеванию этот отвод дан врачами», — уточнила Брызгалина.

Сразу же разрешать людям, получившим прививку от коронавируса, не носить маску не стоит, высказался ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

«К идее выдавать бейджи я отношусь хорошо. А вот снимать маски я бы не рекомендовал. Даже если человек получил прививку, иммунитет у него формироваться будет как минимум неделю. А если ему сразу выдать бейджик и разрешить не носить маску, он может заболеть и заразить других. Я понимаю, что таким образом хотят заманить людей вакцинироваться, но может быть, нужно найти другой способ», — предположил вирусолог.

Привившимся жителям Сахалина выдадут бейджи и разрешат не носить маски
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Директор музея истории медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Марина Черниченко отметила, что ранее людям, получившим прививку от какой-либо инфекции, не выдавали каких-либо знаков отличия. Но после некоторых прививок — например, от оспы — у пациентов оставался шрам, и вначале люди относились к этому очень негативно.

«Оспа прививается специальной иглой, и после инъекции остается рубец, шрам, свидетельствующий о том, что человек привит. В XIX веке люди всячески сопротивлялись этой прививке, а шрам расценивали как печать Антихриста. Старания профессоров нашего вуза многие годы были направлены на пропаганду пользы оспопрививания. Каких-то документов и отличительных знаков людям не выдавали, исходя хотя бы из того, что они эти знаки не стремились бы использовать», — объяснила руководитель музея.

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Ранее губернатор Сахалина Валерий Лимаренко заявил, что жители региона, привитые от COVID-19, получат специальные бейджи — они позволят не носить маски в общественных местах. Кроме того, на Сахалине планируется создавать «зеленые зоны» — организации, предприятия, учреждения, которые целиком привьют и объявят безопасными с эпидемической точки зрения.

Автор
Любовь Порываева
Сахалин вакцинация коронавирус пандемия новости
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