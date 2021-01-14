Эксперты оценили идею о бейджах для вакцинированных от COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Бейджи, которые будут носить люди, сделавшие прививку от COVID-19, могут привести к дискриминации вакцинированных, заявила РБК специалист по биоэтике философского факультета МГУ Елена Брызгалина. По ее словам, необходимо повышать информированность населения, чтобы люди могли принять решение о прививке.

«К сожалению, уровень медико-биологической грамотности населения все еще невысок. И надо направить усилия не на стигматизацию людей, а на повышение информированности, чтобы люди сделали добровольный выбор», — объяснила она.

По словам эксперта, идея о том, чтобы выдавать вакцинированным справки или так называемые «ковидные паспорта», требуют решения проблемы с разглашением медицинской информации.

«Это весьма чувствительная для людей и семей информация, она относится к персональной информации. Например, отвод от вакцинации по медицинским показаниям не должен быть сопряжен с разглашением информации о том, по какому заболеванию этот отвод дан врачами», — уточнила Брызгалина.

Сразу же разрешать людям, получившим прививку от коронавируса, не носить маску не стоит, высказался ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.