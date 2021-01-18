Как в регионах будет организовано купание на Крещение

На фоне высокой заболеваемости коронавирусом в нескольких регионах отказались от проведения крещенских купаний. В РПЦ напомнили, что церковь не предписывает окунаться, и посоветовали в этом году воздержаться от следования традиции

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В большинстве регионов России власти не стали отказываться от проведения купания в купелях на Крещение, 19 января.

Ранее решение отменить купание приняли власти Хабаровского края. «В этом году праздник Крещения Господня в Хабаровском крае пройдет без омовений в открытых купелях», — говорилось в сообщении минздрава края. Идея не проводить купания поступила от Роспотребнадзора по региону, который указал, что растет число тяжелых случаев заболевания коронавирусом. Не проводить крещенские купания призвало и управление Роспотребнадзора в Омской области. «Официального запрета на них нет, но целесообразность проведения зависит от возможности организовать соответствующие санитарным нормам условия», — указано в сообщении ведомства.

Приняли решение не проводить крещенские купания и власти Перми. В сообщении администрации города указывалось, что из-за действующих ограничений «традиционные массовые купания в купелях на территории города организовываться не будут». В общей сложности на территории России в 2021 году откроют на 1 тыс. меньше официальных мест для крещенских купаний, говорил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Андрей Печенин. «В текущем году, по предварительным сведениям, запланировано 2630 мест для купания. <…> В прошлом году было значительно больше — 3863 купели. Отмечаем, что это связано с карантинными ограничениями», — говорил он (цитата по ТАСС).

В большинстве районов Камчатки купания отменили, будет работать только одна купель в Вилючинске. В Иркутской области купели оборудуют в парке-отеле «Бурдугуз» и на базе отдыха «Труд», в городах Иркутске, Шелехове и Братске купаний не будет, писал «Ирсити».