Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 73,55 (-0,25) Инвестиции, 15 янв, 13:58
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 89,25 (-0,39) Инвестиции, 15 янв, 13:58
В Санкт-Петербурге погас вечный огонь Общество, 01:53 «Мне только спросить»: плюсы и минусы телемедицины РБК Стиль и СберЗдоровье, 01:38 В Москве объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы Общество, 01:34 МИД после слов о Навальном посоветовал Салливану решить проблемы в США Политика, 01:05 Как в регионах будет организовано купание на Крещение Общество, 01:04 Советник Байдена потребовал немедленно освободить Навального Политика, 00:35 Возвращение и задержание Навального. Главное Политика, 00:31 Накопитель или транжира: какой ваш финансовый психотип. Тест РБК и Сбер, 00:26 В Москве возобновились очные занятия для старшеклассников Общество, 00:16 Вооруженные американцы собрались у зданий парламента в четырех штатах Политика, 00:13 В России началась массовая вакцинация от COVID-19 Общество, 00:08 Команды Миранчука и Шомуродова сыграли вничью в матче чемпионата Италии Спорт, 17 янв, 23:54 Первый гол Овечкина не помог «Вашингтону» одержать победу в матче НХЛ Спорт, 17 янв, 23:26 Спасенный при крушении сухогруза в Турции россиянин назвал причину ЧП Общество, 17 янв, 23:26
Общество ,  
0 

Как в регионах будет организовано купание на Крещение

На фоне высокой заболеваемости коронавирусом в нескольких регионах отказались от проведения крещенских купаний. В РПЦ напомнили, что церковь не предписывает окунаться, и посоветовали в этом году воздержаться от следования традиции
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

В большинстве регионов России власти не стали отказываться от проведения купания в купелях на Крещение, 19 января.

Ранее решение отменить купание приняли власти Хабаровского края. «В этом году праздник Крещения Господня в Хабаровском крае пройдет без омовений в открытых купелях», — говорилось в сообщении минздрава края. Идея не проводить купания поступила от Роспотребнадзора по региону, который указал, что растет число тяжелых случаев заболевания коронавирусом. Не проводить крещенские купания призвало и управление Роспотребнадзора в Омской области. «Официального запрета на них нет, но целесообразность проведения зависит от возможности организовать соответствующие санитарным нормам условия», — указано в сообщении ведомства.

Приняли решение не проводить крещенские купания и власти Перми. В сообщении администрации города указывалось, что из-за действующих ограничений «традиционные массовые купания в купелях на территории города организовываться не будут». В общей сложности на территории России в 2021 году откроют на 1 тыс. меньше официальных мест для крещенских купаний, говорил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Андрей Печенин. «В текущем году, по предварительным сведениям, запланировано 2630 мест для купания. <…> В прошлом году было значительно больше — 3863 купели. Отмечаем, что это связано с карантинными ограничениями», — говорил он (цитата по ТАСС).

В РПЦ предостерегли от крещенских купаний из-за «свирепствующего вируса»
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В большинстве районов Камчатки купания отменили, будет работать только одна купель в Вилючинске. В Иркутской области купели оборудуют в парке-отеле «Бурдугуз» и на базе отдыха «Труд», в городах Иркутске, Шелехове и Братске купаний не будет, писал «Ирсити».

В Ростовской области, «безусловно, купели будут организованы», сообщили «РБК Ростов» в управлении информполитики Ростовской области. МЧС по региону сообщило, что всего определено 89 мест для купания на Крещение. В местах купания будут установлены лестницы и перила, а также ограничители, не позволяющие заплывать под лед. «У каждой купели будут осуществлять дежурство спасатели, бригады скорой помощи и сотрудники полиции. Спасательные посты будут укомплектованы необходимым спасательным имуществом», — говорится в сообщении МЧС. Жители региона при купании должны будут соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, а места для переодевания нужно оборудовать из расчета не менее 4 кв. м на человека, говорилось в постановлении губернатора области. В помещениях будут проводить влажную уборку, повесят санитайзеры и установки по обеззараживанию воздуха.

В Татарстане «никаких ограничений в связи с Крещением не планируется». Об этом «РБК Татарстан» сообщила начальник территориального управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марина Патяшина. Она напомнила, что на открытом воздухе не нужно использовать средства индивидуальной защиты. В раздевалках надо носить маски, соблюдать социальную дистанцию.

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

Биолог оценила влияние крещенских купаний на иммунитет к COVID-19
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

В Санкт-Петербурге власти введут ограничение по количеству людей, находящихся в раздевалках перед купанием: норма — не менее 2 кв. м на человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Евгения Елина, поступившем в «РБК Петербург». Власти города также опубликовали список адресов купелей. Около каждой проруби поставят не менее двух раздевалок. Идущие окунаться должны носить маски и соблюдать дистанцию 1,5 метра. Аналогичные меры приняли в Новосибирске.

В Нижегородской области также откроют купели: такое решение принял региональный штаб, сообщили «РБК Нижний Новгород» в пресс-службе правительства. Место для купания будет организовано с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и требований, установленных указом губернатора Глеба Никитина «О введении режима повышенной готовности».

Крещение православные христиане отмечают 19 января. При этом праздник обычно сопровождается крещенскими купаниями. В этом году они пройдут в ночь с 18 на 19 января. РПЦ неоднократно отмечала, что купания не являются церковным предписанием и люди окунаются в прорубь по собственной инициативе. В этом году на фоне коронавируса лучше отказаться от купания в прорубях, указывал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. «У многих людей организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь. <...> Сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом», — говорил он.

Купающимся в прорубях в этом году лучше пройти вакцинацию против коронавируса, говорила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. При этом она советовала вакцинироваться от COVID-19 либо за семь дней до купания, либо спустя два дня.

Для окунающихся в прорубь на Крещение дали совет по прививке от COVID-19
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Авторы
Виктория Некрасова, Роман Кизыма
При участии
Евгений Масаков
Крещение купание Санкт-Петербург Татарстан Нижний Новгород Ростовская область Ставрополье
Материалы по теме
В РПЦ предостерегли от крещенских купаний из-за «свирепствующего вируса»
Общество
Биолог оценила влияние крещенских купаний на иммунитет к COVID-19
Общество
Для окунающихся в прорубь на Крещение дали совет по прививке от COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter