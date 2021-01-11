Омский Роспотребнадзор рекомендовал не проводить крещенские купания

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Управление Роспотребнадзора по Омской области рекомендовало отказаться от крещенских купаний во время распространения коронавируса из-за возможного скопления людей в раздевалках, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

«Официального запрета на них нет, но целесообразность проведения зависит от возможности организовать соответствующие санитарным нормам условия», — отмечается в сообщении.

На заседании оперативного штаба также было решено сохранить режим повышенной готовности в регионе до 31 января.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 11 января в Омской области выявили около 32,9 тыс. заражений коронавирусом. Умерли 955 заболевших, 29,6 тыс. выздоровели.