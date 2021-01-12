В Хабаровском крае из-за пандемии отменили крещенские купания

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Хабаровском крае приняли решение отменить крещенские купания в 2021 году. Об этом сообщает минздрав региона со ссылкой на оперативный штаб регионального правительства по COVID-19.

«В этом году праздник Крещения Господня в Хабаровском крае пройдет без омовений в открытых купелях», — говорится в сообщении.

Предложение отменить крещенские купания поступило от главы регионального Роспотребнадзора, которая объяснила это ростом числа тяжелых случаев коронавируса и невозможностью соблюсти санитарные требования в палатках, где верующие готовятся к омовению.

Накануне управление Роспотребнадзора по Омской области также рекомендовало отказаться от крещенских купаний из-за возможного скопления людей в раздевалках.