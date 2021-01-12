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Пандемия коронавируса ,  
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В Хабаровском крае из-за пандемии отменили крещенские купания

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Хабаровском крае приняли решение отменить крещенские купания в 2021 году. Об этом сообщает минздрав региона со ссылкой на оперативный штаб регионального правительства по COVID-19.

«В этом году праздник Крещения Господня в Хабаровском крае пройдет без омовений в открытых купелях», — говорится в сообщении.

Предложение отменить крещенские купания поступило от главы регионального Роспотребнадзора, которая объяснила это ростом числа тяжелых случаев коронавируса и невозможностью соблюсти санитарные требования в палатках, где верующие готовятся к омовению.

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Накануне управление Роспотребнадзора по Омской области также рекомендовало отказаться от крещенских купаний из-за возможного скопления людей в раздевалках.

Крещенские купания отменили и в Перми из-за действующих ограничений по COVID-19. В Новосибирской области нет запрета на проведение крещенских купаний, однако власти напомнили о важности соблюдения санитарно-эпидемических норм.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января.

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По данным оперштаба, в Хабаровском крае с начала пандемии выявили 38 579 (плюс 299 за сутки) случаев заражения, 204 человека умерли, 33 857 выздоровели.
 

Хабаровский край крещенские купания отмена
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