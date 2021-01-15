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Пандемия коронавируса ,  
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Биолог оценила влияние крещенских купаний на иммунитет к COVID-19

Традиционное для части россиян купание на Крещение не спасет от заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает «РИА Новости».

«Нельзя крещенским купанием спастись от коронавируса», — отметила она.

Для окунающихся в прорубь на Крещение дали совет по прививке от COVID-19
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Эксперт пояснила, что оздоравливающее влияние такой процедуры не доказано научно. В то же время, Баранова указала, что в крещенских купаниях «нет ничего плохого». «Кто реально купается, то можно и на Крещение купаться. Если по религиозным соображением необходимо окунуться, то тоже можно», — сообщила профессор.

Специалист предупредила, что после любого заболевания нужно беречь здоровье и не подвергать себя повышенному стрессу.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина посоветовала тем, кто планирует окунаться в прорубь, прививаться от коронавируса более чем за неделю до или через два дня после купаний. По ее словам, погружение в ледяную воду оказывает влияние на иммунитет человека.

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Русская православная церковь (РПЦ) отмечает Крещение Господне 19 января. Власти нескольких регионов на фоне пандемии уже решили отменить крещенские купания. В частности, об этом объявили в Хабаровском и Пермском краях.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Крещение иммунитет коронавирус эксперт
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