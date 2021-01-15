Биолог оценила влияние крещенских купаний на иммунитет к COVID-19

Традиционное для части россиян купание на Крещение не спасет от заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает «РИА Новости».

«Нельзя крещенским купанием спастись от коронавируса», — отметила она.

Эксперт пояснила, что оздоравливающее влияние такой процедуры не доказано научно. В то же время, Баранова указала, что в крещенских купаниях «нет ничего плохого». «Кто реально купается, то можно и на Крещение купаться. Если по религиозным соображением необходимо окунуться, то тоже можно», — сообщила профессор.

Специалист предупредила, что после любого заболевания нужно беречь здоровье и не подвергать себя повышенному стрессу.