В РПЦ предостерегли от крещенских купаний из-за «свирепствующего вируса»

Сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм крещенскими купаниями, заявил митрополит Иларион. Он напомнил, что погружение в прорубь не является церковным предписанием: люди занимаются этим по собственной инициативе

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В этом году в связи с пандемией коронавируса россиянам следует отказаться от крещенских купаний. Об этом глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь. <...> Сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом», — сказал он.

Митрополит Иларион напомнил, что погружение в прорубь не является церковным предписанием или ритуалом. Крещенские купания люди «совершают исключительно по собственной инициативе», добавил он.

По словам митрополита, сам он также решил в этом году отказаться от погружения в прорубь.