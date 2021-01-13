Для окунающихся в прорубь на Крещение дали совет по прививке от COVID-19

Тем, кто планирует окунаться в прорубь на Крещение, следует сделать прививку от коронавируса COVID-19 более чем за неделю до или через 2 дня после купаний. Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

«Пройти вакцинацию от COVID-19 лучше за семь дней до или спустя два дня после крещенских купаний», — сказала она (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, при вакцинации необходимо учитывать тот факт, что погружение в ледяную воду оказывает влияние на иммунитет человека.

Драпкина добавила, что в этом году крещенские купания будут отличаться от предыдущих, поскольку во всех регионах страны усилены меры безопасности. Особое внимание, как уточнила специалист, уделено мерам профилактики заражения.

Русская православная церковь (РПЦ) отмечает Крещение Господне 19 января. Власти нескольких регионов уже приняли решение отменить крещенские купания. В частности, об этом объявили в Хабаровском и Пермском краях.