Клишас заявил, что указ об отсрочке для студентов имеет обратную силу
Указ президента России Владимира Путина о предоставлении отсрочки для студентов и аспирантов имеет обратную силу и начинает действовать со дня объявления частичной мобилизации — 21 сентября. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Нужно особо обратить внимание на то, что п. 2 указа придает ему обратную силу, военкомы должны руководствоваться данными нормами, включая период с 21 сентября», — написал он.
Ранее 6 октября Путин внес изменения в указ о предоставлении отсрочки от мобилизации, где уточнил, что отсрочка будет предоставлена студентам очных и заочных отделений, аспирантам и ординаторам,
гражданам, получающим среднее профессиональное и высшее образование в инновационных научно-технологических центрах, а также обучающимся в духовных образовательных организациях.
В п. 2 указа сказано: «Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года».
Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Необходимость ее проведения он объяснял защитой суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечением безопасности народа и «людей на освобожденных территориях». Согласно разъяснениям Минобороны, подлежат призыву по мобилизации в первую очередь рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие до 55 лет, а также граждане, имеющие боевой опыт.
Согласно разъяснениям Минобороны, под мобилизацию не попадут женщины, многодетные отцы, негодные к военной службе, студенты, призывники срочной службы, бронированные граждане, а также часть сотрудников высокотехнологичных отраслей, банков и СМИ.
В рамках частичной мобилизации планируется привлечь 300 тыс. человек, или менее 1% от всего мобилизационного резерва, говорил министр обороны Сергей Шойгу. 4 октября он сообщил о прибытии в войска 200 тыс. мобилизованных.