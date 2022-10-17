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Хинштейн не увидел пропаганды педофилии в набоковской «Лолите»

Депутат Хинштейн: «Лолита» не является пропагандой педофилии, «классика вечна»
Считать, что «Лолита» пропагандирует педофилию, — все равно что считать батальные сцены «Войны и мира» пропагандой насилия, заявил депутат Хинштейн. Книжный союз просил его пояснить, какие книги пропагандируют ЛГБТ-ценности
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ни одна из перечисленных Российским книжным союзом книг (РКС, объединяет крупные издательства и книжные магазины) не попадает под готовящийся закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». Об этом глава комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи Госдумы Александр Хинштейн написал в cвоем телеграм-канале.

«Назвать набоковскую «Лолиту» пропагандой педофилии — так же абсурдно, как признать батальные сцены в «Войне и мире» пропагандой жестокости. А вот книги, подобные «Лету в пионерском галстуке», безусловно, попадут под наши ограничения, но к литературе это никакого отношения не имеет», — считает Хинштейн.

По его словам, ни «Тихому Дону», ни «Обломову», ни «Ромео и Джульетте», ни героям цикла про Простоквашино «никакие ревизии и пересмотры не грозят».

Российский книжный союз обратился к Хинштейну с просьбой пояснить, какие литературные произведения попадут под действие законопроектов, которые предлагают запретить «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». В письме, которое РКС адресовал депутату, были перечислены 29 литературных произведений, которые, как беспокоится книжный союз, могут попасть под действие ряда готовящихся законопроектов. Книжный союз просил пояснить, не являются ли они «пропагандой отрицания семейных ценностей».

Среди них — «Тихий Дон» Михаила Шолохова и «Заводной апельсин» Энтони Бёрджесса (РКС спрашивал, можно ли рассматривать сцены из этих произведений как пропаганду сексуального насилия). РКС также интересовался, стоит ли опасаться, что сюжет «Ромео и Джульетты» будет расценен как пропаганда доведения до самоубийства, и просил пояснить, не оскорбляет ли «Собор Парижской Богоматери» чувства верующих.

Сомнения возникли у РКС и относительно пропаганды педофилии в «Бесах» Федора Достоевского и «Лолите» Владимира Набокова. Также книжный союз озаботился вопросом, не популяризует ли бродяжничество книга «Дядя Федор, пес и кот» Эдуарда Успенского.

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Хинштейн подчеркивает, что законопроект, который подготовил он и его коллеги, не запрещает упоминание «ЛГБТ как явления», а касается «именно пропаганды», то есть распространения информации или публичных действий, направленных «на формирование нетрадиционных сексуальных установок», «привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений» или «искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений».

За последние месяцы Госдумой было подготовлено сразу несколько законодательных инициатив, касающихся ЛГБТ-пропаганды. В частности, в августе депутаты Госдумы, в том числе Хинштейн, направили в правительство законопроект об административной ответственности за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений». Тогда Хинштейн пояснял, что сегодня административная ответственность предусмотрена только за пропаганду ЛГБТ среди детей, тогда как он и его коллеги хотят распространить ее на любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений безотносительно возраста. В октябре Хинштейн сообщил, что правительство поддержало законопроект, в Госдуме проходят слушания.

В то же время, по словам Хинштейна, полученное им обращение РКС «касается другого законопроекта, который будет возвращен его авторам без рассмотрения в связи с заключением правового управления Госдумы».

В июле группа депутатов от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», КПРФ и ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений» и «отрицания семейных ценностей». В документе упоминается не только так называемая ЛГБТ-пропаганда, но и, например, «пропаганда чайлдфри». Из базы данных Госдумы следует, что инициативу сейчас рассматривает комитет Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, который возглавляет Хинштейн.

В середине июля глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская подготовила законопроект о запрете распространения книг и произведений искусства с описанием нетрадиционных отношений подростков. В пояснительной записке к проекту говорилось, что в России действует запрет на гей-пропаганду среди несовершеннолетних, однако в целом не запрещено распространение информации с описанием нетрадиционных отношений с их участием. При этом книги с таким содержанием могут продаваться с маркировкой 18+ и, по мнению Ямпольской, вызывают «повышенный интерес» у детей. «Наглядный пример — «роман» Е. Малисовой и К. Сильвановой «Лето в пионерском галстуке» (издательство Popcorn Books, 2021) с повествованием о взаимном тяготении вожатого и несовершеннолетнего воспитанника», — поясняла она.

За нарушение она предлагала штрафовать как за пропаганду нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних: граждан — на сумму от 4 тыс. до 5 тыс. руб., должностных лиц — на сумму от 40 тыс. до 50 тыс. руб. Для юридических лиц также предусмотрены штрафы — от 800 тыс. до 1 млн руб. или приостановка деятельности сроком до 90 дней. Наделить полномочиями составлять протоколы за такие правонарушения предлагается сотрудников полиции и Роскомнадзора.

Роман «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой о любви двух подростков был размещен на сайте, где публикуются фанфики, а в 2021 году опубликован издательством Popcorn Books. Книга выходила с маркировкой 18+, Роскомнадзор признал, что ее оборот не нарушает закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Ведомство также отмечало, что разделяет «обеспокоенность родительского сообщества» и готово поддержать законодательные инициативы, направленные на ужесточение требований на распространение особо опасной для граждан и общества информации.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Александр Хинштейн книги пропаганда ЛГБТ
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