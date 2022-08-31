Дума направила в кабмин проект закона о запрете пропаганды ЛГБТ для всех

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 60,58 (+0,61) Инвестиции, 30 авг, 16:24
Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 60,37 (0) Инвестиции, 30 авг, 16:24
СПБ Биржа ограничит торги рядом бумаг из-за выходных в Гонконге и США Инвестиции, 14:11
Власти Запорожской области сообщили о задержании готовивших теракт на АЭС Политика, 14:03
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 14:02
В Запорожской области сообщили, что эксперты МАГАТЭ находятся в очереди Политика, 13:58
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 13:39
Песков рассказал, как его дочь обманули телефонные мошенники Общество, 13:39
В России впервые прошли биржевые торги арматурой Инвестиции, 13:39
Кремль не будет делать одолжений США, чтобы возобновить диалог о СНВ Политика, 13:32
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Лидер рейтинга тяжеловесов назвал лучшего россиянина в UFC Спорт, 13:23
Агент рассказал о зарплате футболиста сборной России в Турции Спорт, 13:19
Союз писателей Украины призвал закрыть музей Булгакова в его родном Киеве Политика, 13:17
Клубный дом в Сочи: от патио до пентхауса с двухуровневой террасой РБК и Reef Residence, 13:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:13
Ди Каприо спродюсирует фильм со звездой «Шерлока» — Мартином Фриманом Life, 13:11
Политика ,  
0 

Дума направила в кабмин проект закона о запрете пропаганды ЛГБТ для всех

Сейчас подобные меры действуют в отношении пропаганды ЛГБТ среди детей. В Думе хотят расширить ограничения и ввести административную ответственность за любую пропаганду нетрадиционных отношений
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Депутаты Госдумы направили в правительство для получения отзыва законопроект, который вводит административную ответственность за пропаганду ЛГБТ, сообщил глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн в Telegram.

«Сегодня такая ответственность предусмотрена только за пропаганду ЛГБТ среди детей. Мы с коллегами по ИТ-Комитету хотим распространить ее на любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, безотносительно возраста», — пояснил Хинштейн.

Проект закона предлагает внести изменения в редакцию действующей ст. 6.21 Кодекса об административных правонарушений (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних), изменив ее название на «Пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений».

Если документ примут, будет введена административная ответственность за пропаганду педофилии, а также за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения.

Также, по словам Хинштейна, комитет Госдумы работает над законопроектом, запрещающим онлайн-распространение такой информации.

Путин заявил о необходимости «противоядия» от нетрадиционных ценностей
Общество
Владимир Путин

Закон о запрете гей-пропаганды среди детей действует в России с 2013 года. Согласно ему среди детей нельзя распространять информацию, которая направлена на формирование у них нетрадиционных сексуальных установок, данных о привлекательности таких отношений, представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений. Закон также запрещает навязывание информации, вызывающей интерес к подобным отношениям. Нарушителям-физлицам может грозить штраф до 5 тыс. руб., должностным лицам — до 50 тыс. руб., а юрлицам — штраф до 1 млн руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток. Иностранных граждан могут выслать из страны.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Pablo Heimplatz / Unsplash Как вести семейный бюджет так, чтобы дело не дошло до развода
Инструкции
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Какие шаги помогут выстроить здоровые отношения с алкоголем
Статьи
Pro
Фото: Marcio Jose Sanchez / AP Водителей в России лишают бумажных транспортных накладных. Чем их заменят
Инструкции
Pro
Фото: Andreas Rentz / Getty Images Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров
Исследования
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить
Инструкции
Pro
Фото: Giorgio Perottino / Getty Images Первые шаги к осознанности: шесть практик по 5 минут
Инструкции
Pro
Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть
Статьи

В начале июля запретить в России пропаганду нетрадиционных ценностей на фоне выхода страны из Совета Европы предлагал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились. Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей», — написал он в своем Telegram-канале.

В середине июля РБК сообщал, что глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская подготовила законопроект о запрете распространения книг и произведений искусства с описанием нетрадиционных отношений подростков. В пояснительной записке к законопроекту она указывает, что в России действует запрет на гей-пропаганду среди несовершеннолетних, однако в целом не запрещено распространение информации с описанием нетрадиционных отношений с их участием.

Чтобы этот пробел устранить, Ямпольская предложила внести соответствующие поправки в КоАП. За нарушение такого запрета предлагается ввести штрафы: для граждан — от 4 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн руб. или приостановка деятельности сроком до 90 дней. Наделить полномочиями составлять протоколы за такие правонарушения предлагается сотрудников полиции и Роскомнадзора.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Александр Хинштейн Госдума ЛГБТ
Материалы по теме
Большинство россиян заявили, что не сталкивались с ЛГБТ-пропагандой
Общество
ЕК обратится в суд ЕС по делу о запрете ЛГБТ-пропаганды в Венгрии
Политика
Видео поцелуя Собчак с Ивлеевой запретили в России за ЛГБТ-пропаганду
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter