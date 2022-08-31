Дума направила в кабмин проект закона о запрете пропаганды ЛГБТ для всех
Депутаты Госдумы направили в правительство для получения отзыва законопроект, который вводит административную ответственность за пропаганду ЛГБТ, сообщил глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн в Telegram.
«Сегодня такая ответственность предусмотрена только за пропаганду ЛГБТ среди детей. Мы с коллегами по ИТ-Комитету хотим распространить ее на любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, безотносительно возраста», — пояснил Хинштейн.
Проект закона предлагает внести изменения в редакцию действующей ст. 6.21 Кодекса об административных правонарушений (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних), изменив ее название на «Пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений».
Если документ примут, будет введена административная ответственность за пропаганду педофилии, а также за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения.
Также, по словам Хинштейна, комитет Госдумы работает над законопроектом, запрещающим онлайн-распространение такой информации.
Закон о запрете гей-пропаганды среди детей действует в России с 2013 года. Согласно ему среди детей нельзя распространять информацию, которая направлена на формирование у них нетрадиционных сексуальных установок, данных о привлекательности таких отношений, представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений. Закон также запрещает навязывание информации, вызывающей интерес к подобным отношениям. Нарушителям-физлицам может грозить штраф до 5 тыс. руб., должностным лицам — до 50 тыс. руб., а юрлицам — штраф до 1 млн руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток. Иностранных граждан могут выслать из страны.
В начале июля запретить в России пропаганду нетрадиционных ценностей на фоне выхода страны из Совета Европы предлагал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились. Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей», — написал он в своем Telegram-канале.
В середине июля РБК сообщал, что глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская подготовила законопроект о запрете распространения книг и произведений искусства с описанием нетрадиционных отношений подростков. В пояснительной записке к законопроекту она указывает, что в России действует запрет на гей-пропаганду среди несовершеннолетних, однако в целом не запрещено распространение информации с описанием нетрадиционных отношений с их участием.
Чтобы этот пробел устранить, Ямпольская предложила внести соответствующие поправки в КоАП. За нарушение такого запрета предлагается ввести штрафы: для граждан — от 4 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн руб. или приостановка деятельности сроком до 90 дней. Наделить полномочиями составлять протоколы за такие правонарушения предлагается сотрудников полиции и Роскомнадзора.