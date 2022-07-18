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В Госдуму внесли проект о запрете «пропаганды нетрадиционных отношений»

Депутаты обеспокоены тем, что в России нет запрета на «пропаганду отрицания семейных ценностей», а также тем, что «публичное одобрение и признание нетрадиционных отношений» несет угрозу обществу. Ограничения затронут кинопрокат
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений». Авторы инициативы — депутаты Нина Останина (КПРФ), Ольга Алимова (КПРФ), Яна Лантратова (Справедливая Россия — Патриоты — За правду), Николай Бурляев (Справедливая Россия — Патриоты — За правду), Алексей Журавлев (ЛДПР) и Алексей Корниенко (КПРФ).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в России не существует запрета на «пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе с использованием кинопроката». «Отрицание семьи, как общественной ценности, пропаганда так называемого образа жизни «чайлдфри» (без детей) и популяризация нетрадиционных сексуальных отношений имеют не меньшую степень опасности для развития российского общества», — говорится в записке.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Депутаты считают необходимым установить запрет «совершать действия, направленные на популяризацию отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений». Авторы законопроекта предложили запретить выдавать прокатные удостоверения фильмам, в которых пропагандируется такое отрицание.

Документ предполагает закрепление в законе «Об информации» запрета на распространение «информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, отрицание семейных ценностей, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» и других материалов, за публикацию которых предусмотрена уголовная или административная ответственность.

«Публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, еще не способных критически отнестись к той информации, которая в свободном доступе обрушивается на них каждый день, но и для всего общества, так как ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар», — отмечают авторы законопроекта.

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Они считают, что данная пропаганда широко распространена в России и ведется через СМИ, «активное проведение общественных мероприятий, онлайн-кинопоказов, и демонстрации таких отношений в кино». Такие отношения депутаты охарактеризовали как «девиантное поведение» и заявили, что в стране «появляются люди с отклонением в сексуальном предпочтении, которые все чаще обращают свое сексуальное внимание на несовершеннолетних, иными словами страдают педофилией».

Материал дополняется.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Госдума ЛГБТ законопроект гомосексуализм семейные отношения Семья запрет пропаганда
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