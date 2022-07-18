В Госдуму внесли проект о запрете «пропаганды нетрадиционных отношений»
В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений». Авторы инициативы — депутаты Нина Останина (КПРФ), Ольга Алимова (КПРФ), Яна Лантратова (Справедливая Россия — Патриоты — За правду), Николай Бурляев (Справедливая Россия — Патриоты — За правду), Алексей Журавлев (ЛДПР) и Алексей Корниенко (КПРФ).
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в России не существует запрета на «пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе с использованием кинопроката». «Отрицание семьи, как общественной ценности, пропаганда так называемого образа жизни «чайлдфри» (без детей) и популяризация нетрадиционных сексуальных отношений имеют не меньшую степень опасности для развития российского общества», — говорится в записке.
Депутаты считают необходимым установить запрет «совершать действия, направленные на популяризацию отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений». Авторы законопроекта предложили запретить выдавать прокатные удостоверения фильмам, в которых пропагандируется такое отрицание.
Документ предполагает закрепление в законе «Об информации» запрета на распространение «информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, отрицание семейных ценностей, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» и других материалов, за публикацию которых предусмотрена уголовная или административная ответственность.
«Публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, еще не способных критически отнестись к той информации, которая в свободном доступе обрушивается на них каждый день, но и для всего общества, так как ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар», — отмечают авторы законопроекта.
Они считают, что данная пропаганда широко распространена в России и ведется через СМИ, «активное проведение общественных мероприятий, онлайн-кинопоказов, и демонстрации таких отношений в кино». Такие отношения депутаты охарактеризовали как «девиантное поведение» и заявили, что в стране «появляются люди с отклонением в сексуальном предпочтении, которые все чаще обращают свое сексуальное внимание на несовершеннолетних, иными словами страдают педофилией».
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