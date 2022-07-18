В Госдуму внесли проект о запрете «пропаганды нетрадиционных отношений»

Депутаты обеспокоены тем, что в России нет запрета на «пропаганду отрицания семейных ценностей», а также тем, что «публичное одобрение и признание нетрадиционных отношений» несет угрозу обществу. Ограничения затронут кинопрокат

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений». Авторы инициативы — депутаты Нина Останина (КПРФ), Ольга Алимова (КПРФ), Яна Лантратова (Справедливая Россия — Патриоты — За правду), Николай Бурляев (Справедливая Россия — Патриоты — За правду), Алексей Журавлев (ЛДПР) и Алексей Корниенко (КПРФ).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в России не существует запрета на «пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе с использованием кинопроката». «Отрицание семьи, как общественной ценности, пропаганда так называемого образа жизни «чайлдфри» (без детей) и популяризация нетрадиционных сексуальных отношений имеют не меньшую степень опасности для развития российского общества», — говорится в записке.

В Думе подготовили запрет на книги о нетрадиционных отношениях подростков Политика

Депутаты считают необходимым установить запрет «совершать действия, направленные на популяризацию отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений». Авторы законопроекта предложили запретить выдавать прокатные удостоверения фильмам, в которых пропагандируется такое отрицание.

Документ предполагает закрепление в законе «Об информации» запрета на распространение «информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, отрицание семейных ценностей, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» и других материалов, за публикацию которых предусмотрена уголовная или административная ответственность.

«Публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, еще не способных критически отнестись к той информации, которая в свободном доступе обрушивается на них каждый день, но и для всего общества, так как ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар», — отмечают авторы законопроекта.

Читайте на РБК Pro Pro Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Инструкции Pro Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Статьи Pro Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Кейсы Pro В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить Инструкции Pro Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Саммари Pro Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Статьи Pro Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ Статьи Pro Легко не будет. Как построить бизнес, когда вопросов больше, чем ответов Легко не будет. Как построить бизнес, когда вопросов больше, чем ответов Саммари

Они считают, что данная пропаганда широко распространена в России и ведется через СМИ, «активное проведение общественных мероприятий, онлайн-кинопоказов, и демонстрации таких отношений в кино». Такие отношения депутаты охарактеризовали как «девиантное поведение» и заявили, что в стране «появляются люди с отклонением в сексуальном предпочтении, которые все чаще обращают свое сексуальное внимание на несовершеннолетних, иными словами страдают педофилией».

Материал дополняется.