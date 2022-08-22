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РКН попросил книжный союз исключить книги с пропагандой гомосексуализма

РКН считает, что распространение такой литературы нужно исключить «в рамках саморегулирования книжной отрасли», книжный союз начал работу по его письму. Ранее в Думу внесли проект, запрещающий пропаганду нетрадиционных отношений
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Роскомнадзор попросил Российский книжный союз исключить распространение книг, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РБК в ведомстве.

«Роскомнадзор обратился в Российский книжный союз с просьбой рассмотреть возможность исключить распространение подобной литературы в рамках саморегулирования книжной отрасли», — рассказали в ведомстве.

Роскомнадзор указал, что считает «распространение пропаганды девиантных отношений» в книгах несоответствующим традиционным ценностям российского общества.

В Госдуму внесли проект о запрете «пропаганды нетрадиционных отношений»
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

«В настоящее время в России запрещено распространение такой пропаганды среди несовершеннолетних. Однако материалы, в том числе книги, остаются доступными. Возрастная маркировка издательствами книг носит информирующий характер и не является препятствием для их продажи несовершеннолетним», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе Российского книжного союза сообщили РБК, что получили письмо с предложением от Роскомнадзора. «В данный момент РКС работает по письму», — указали в пресс-службе.

Законопроект о запрете любой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений внесли в Госдуму в середине июля. Депутаты считают необходимым запретить «совершать действия, направленные на популяризацию отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений». Авторы законопроекта предложили не выдавать прокатные удостоверения фильмам, в которых пропагандируется такое отрицание, а в законе «Об информации» закрепить запрет распространять такие сведения. Позднее в названии законопроекта нашли ошибку и один из авторов, депутат Нина Останина, попросила спикера Госдумы Вячеслава Володина заменить титульные листы во всем пакете документов. 

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Володин предложил запретить пропаганду нетрадиционных ценностей
Политика
Вячеслав Володин

Комитет Госдумы по информационной политике намерен провести открытое обсуждение инициатив, касающихся запрета пропаганды нетрадиционных ценностей, осенью.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова, Евгения Стогова Евгения Стогова
книги нетрадиционные сексуальные отношения пропаганда гомосексуализма Роскомнадзор
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