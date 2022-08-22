РКН попросил книжный союз исключить книги с пропагандой гомосексуализма
Роскомнадзор попросил Российский книжный союз исключить распространение книг, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РБК в ведомстве.
«Роскомнадзор обратился в Российский книжный союз с просьбой рассмотреть возможность исключить распространение подобной литературы в рамках саморегулирования книжной отрасли», — рассказали в ведомстве.
Роскомнадзор указал, что считает «распространение пропаганды девиантных отношений» в книгах несоответствующим традиционным ценностям российского общества.
«В настоящее время в России запрещено распространение такой пропаганды среди несовершеннолетних. Однако материалы, в том числе книги, остаются доступными. Возрастная маркировка издательствами книг носит информирующий характер и не является препятствием для их продажи несовершеннолетним», — добавили в ведомстве.
В пресс-службе Российского книжного союза сообщили РБК, что получили письмо с предложением от Роскомнадзора. «В данный момент РКС работает по письму», — указали в пресс-службе.
Законопроект о запрете любой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений внесли в Госдуму в середине июля. Депутаты считают необходимым запретить «совершать действия, направленные на популяризацию отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений». Авторы законопроекта предложили не выдавать прокатные удостоверения фильмам, в которых пропагандируется такое отрицание, а в законе «Об информации» закрепить запрет распространять такие сведения. Позднее в названии законопроекта нашли ошибку и один из авторов, депутат Нина Останина, попросила спикера Госдумы Вячеслава Володина заменить титульные листы во всем пакете документов.
Комитет Госдумы по информационной политике намерен провести открытое обсуждение инициатив, касающихся запрета пропаганды нетрадиционных ценностей, осенью.