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Дядю Федора попросили проверить на отрицание семейных ценностей

РКС попросил Хинштейна уточнить, какие книги пропагандируют нетрадиционные отношения
Российский книжный союз попросил депутата Александра Хинштейна уточнить, не отрицают ли семейные ценности «Ромео и Джульетта», «Тихий Дон», «Илиада» и другие классические произведения
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Российский книжный союз (РКС, объединяет крупные издательства и книжные магазины) попросил главу комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи Госдумы Александра Хинштейна пояснить, какие литературные произведения могут попасть под законопроекты о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», сообщают «Ведомости». Издание ссылается на письмо, подлинность которого подтвердила исполнительный директор РКС Елена Старостина.

Всего РКС перечисляет 29 литературных произведений, которые могут содержать те или иные нарушения. Союз просит Хинштейна уточнить, можно ли трактовать сцены из «Тихого Дона» Шолохова и «Заводного апельсина» Бёрджесса как пропаганду сексуального насилия, а сюжет «Ромео и Джульетты» Шекспира — как доведение до самоубийства, оскорбляет ли «Собор Парижской Богоматери» чувства верующих, пропагандируют ли педофилию «Бесы» Достоевского и «Лолита» Набокова и популяризует ли бродяжничество книга «Дядя Федор, пес и кот» Успенского. В «Илиаде» Гомера, полагают в РКС, можно усмотреть признаки жестокого обращения с животными, а в романе «Обломов» Гончарова — пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

«Просим по возможности пояснить, являются ли представленные в следующих произведениях, включая классические и входящие в перечень школьной программы, сюжеты пропагандой отрицания семейных ценностей», — говорится в адресованном Хинштейну письме.

Депутат заявил изданию, что пока не получал такого обращения.

За последние месяцы было подготовлено сразу несколько законодательных инициатив, касающихся ЛГБТ-пропаганды. В июле группа депутатов от партий «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», КПРФ и ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений» и «отрицания семейных ценностей», в том числе с использованием кинопроката. В документе упоминается не только так называемая ЛГБТ-пропаганда, но и, например, «пропаганда чайлдфри».

В том же месяце глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская подготовила законопроект о запрете распространения книг и произведений искусства с описанием нетрадиционных отношений подростков.

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В августе депутаты Госдумы направили в правительство законопроект об административной ответственности за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений». Сейчас такая ответственность предусмотрена только за ЛГБТ-пропаганду среди детей, а депутаты хотят, чтобы она действовала «безотносительно возраста» тех, кто подвергается такому воздействию. В октябре Хинштейн сообщил, что правительство поддержало законопроект, в Госдуме проходят слушания.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
книги Александр Хинштейн ЛГБТ гей-пропаганда
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В Госдуму внесли проект о запрете «пропаганды нетрадиционных отношений»
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В Думе подготовили запрет на книги о нетрадиционных отношениях подростков
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