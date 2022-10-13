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Правительство поддержало проект о запрете пропаганды ЛГБТ

Законопроект об административной ответственности за любую пропаганду ЛГБТ, а не только среди детей, получил поддержку правительства, сообщил автор инициативы Александр Хинштейн. В Госдуме проект представят 17 октября
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: duma.gov.ru)

Правительство поддержало законопроект об административной ответственности за любую пропаганду ЛГБТ, а не только среди детей, в понедельник, 17 октября, инициативу внесут в Госдуму, сообщил один из ее авторов, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

«Теперь уже официально: получил положительный отзыв правительства на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все замечания уже отработаны. В пакете с подготовленным нами законом о запрете ЛГБТ-пропаганды — представим эти инициативы в понедельник на слушаниях в ГД», — написал депутат в своем телеграм-канале.

К публикации Хинштейн прикрепил копии отзыва правительства, где говорится об одобрении законопроекта после доработки. Кабмин указал на необходимость точного определения используемых в законопроекте понятий и закрепления запрета в действующем законодательстве.

Инициативу о расширении административной ответственности за пропаганду ЛГБТ депутаты Госдумы направили в правительство в конце августа. Проект закона предлагает внести изменения в редакцию действующей ст. 6.21 Кодекса об административных правонарушений (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних), изменив ее название на «Пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений».

Согласно тексту законопроекта, для граждан административный штраф за пропаганду нетрадиционных отношений по новой статье составит от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн руб. Если нарушения совершены с применением СМИ или интернета, штрафы будут выше. Для граждан сумма возрастает до 200 тыс. руб., для должностных лиц — до 400 тыс. руб., для юридических — до 4 млн руб. За пропаганду ЛГБТ среди детей предусмотрены еще бóльшие штрафы, так же как и за пропаганду педофилии.

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений в России действует с 2013 года. Согласно ему, нарушителям положен штраф до 5 тыс. руб., должностным лицам — до 50 тыс. руб., а юрлицам — до 1 млн руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток. Иностранных граждан могут выслать из страны.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
ЛГБТ нетрадиционные сексуальные отношения гей-пропаганда запрет Александр Хинштейн
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