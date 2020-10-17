СМИ узнали о проблемах с признанием беженцем убившего учителя во Франции
Французские власти изначально отказались предоставить статус беженца семье молодого человека, которого подозревают в убийстве учителя под Парижем, однако суд позже отменил это решение. Об этом со ссылкой на источники передает журнал Point.
Ранее прокуратура Франции сообщила, что предполагаемый убийца учителя истории и географии имел статус беженца.
По информации журнала, в 2008 году семья молодого человека, которому тогда было шесть лет, приехала во Францию из чеченского села. После долгого рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища власти страны отказались предоставить членам семьи статус политических беженцев, сообщило издание.
Однако семья все же получила этот статус, после того как в 2011 году Национальный суд по вопросам права убежища отменил решение администрации. Если бы этого не произошло, семье пришлось бы уехать из Франции, отметило издание.