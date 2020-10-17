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СМИ узнали о проблемах с признанием беженцем убившего учителя во Франции

Семье молодого человека, подозреваемого в убийстве учителя в пригороде Парижа, изначально отказались предоставлять убежище во Франции, сообщили источники журнала Point
Обстановка у школы во французском городе Конфлан-Сент-Онорин
Обстановка у школы во французском городе Конфлан-Сент-Онорин (Фото: Siegfried Modola / Getty Images)

Французские власти изначально отказались предоставить статус беженца семье молодого человека, которого подозревают в убийстве учителя под Парижем, однако суд позже отменил это решение. Об этом со ссылкой на источники передает журнал Point.

Ранее прокуратура Франции сообщила, что предполагаемый убийца учителя истории и географии имел статус беженца.

По информации журнала, в 2008 году семья молодого человека, которому тогда было шесть лет, приехала во Францию из чеченского села. После долгого рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища власти страны отказались предоставить членам семьи статус политических беженцев, сообщило издание.

Однако семья все же получила этот статус, после того как в 2011 году Национальный суд по вопросам права убежища отменил решение администрации. Если бы этого не произошло, семье пришлось бы уехать из Франции, отметило издание.

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«Судебные власти вынудили государство предоставить статус беженца этой семье», — сказал журналу высокопоставленный чиновник. В итоге в марте 2020 года молодой человек получил вид на жительство.

«Так как он получил государственную защиту в 2011 году, то и вид на жительство был ему выдан автоматически по достижении совершеннолетия», — добавил источник издания.

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По информации Point, отец молодого человека работает в сфере безопасности и смог обеспечить там место и своему сыну, а также купил ему машину. Мужчина не знал о радикальных взглядах сына, добавило издание.

Убийство учителя произошло в пригороде Парижа 16 октября. Неизвестный подкараулил мужчину у колледжа Конфлан-Сент-Онорин, напал на него и обезглавил. По данным BFM и Le Parisien, мотивом для убийства стало то, что погибший во время одного из занятий демонстрировал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого в адрес учителя и колледжа стали поступать угрозы.

По информации BFM, нападение совершил 18-летний уроженец Москвы, чеченец по национальности. По данным телеканала, перед нападением мужчина выкрикнул фразу «Аллах акбар».

После убийства нападавший пытался дойти до соседней коммуны Эраньи, но его заметила полиция. В ходе задержания сотрудники правоохранительных органов застрелили его. Позже BFM сообщил, что нападавшего звали Абдулах Анзоров.

По данным телеканала, по делу об убийстве задержаны девять человек, в том числе родственники предполагаемого преступника. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся терактом.

Автор
Виктория Полякова
Франция убийство беженец
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