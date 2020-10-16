СМИ назвали напавшего с ножом на учителя в Париже уроженцем Москвы

По данным СМИ, он был уроженцем Москвы и чеченцем по национальности. Убитый им учитель на уроке показал подопечным карикатуры на пророка Мухаммеда

Фото: Michel Euler / AP

Мужчина, совершивший нападение с ножом на прохожего в Париже был 18-летним уроженцем Москвы. Об этом сообщает французский телеканал BFM.

Le Parisien пишет, что по предварительным данным, молодой человек был чеченцем по национальности. Он уже попадал в поле зрения полиции из-за правонарушений.

Убитый им прохожий оказался учителем истории в парижском колледже Конфлан-Сент-Онорин. На одном из занятий он показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, сообщает BFM. Эту информацию подтверждают источники в полиции, пишет AFP. В коллед

Перед нападением на профессора мужчина выкрикнул «Аллах Акбар».