СМИ назвали напавшего с ножом на учителя в Париже уроженцем Москвы
Мужчина, совершивший нападение с ножом на прохожего в Париже был 18-летним уроженцем Москвы. Об этом сообщает французский телеканал BFM.
Le Parisien пишет, что по предварительным данным, молодой человек был чеченцем по национальности. Он уже попадал в поле зрения полиции из-за правонарушений.
Убитый им прохожий оказался учителем истории в парижском колледже Конфлан-Сент-Онорин. На одном из занятий он показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, сообщает BFM. Эту информацию подтверждают источники в полиции, пишет AFP. В коллед
Перед нападением на профессора мужчина выкрикнул «Аллах Акбар».