Прокуратура Франции раскрыла подробности об убийстве учителя

Убийство произошло вечером 16 октября в пригороде Парижа. Преступник подкараулил учителя у колледжа Конфлан-Сент-Онорин, напал на него и обезглавил. По данным французских СМИ, мотивом для убийства стал тот факт, что погибший во время одного из занятий демонстрировал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого ему и колледжу стали поступать угрозы.
После убийства подозреваемый выложил в Twitter снимок отрезанной головы преподавателя, сопровожденный комментарием, что тот был «казнен» за «унижение пророка Мухаммеда». После преступления молодой человек попытался пешком добраться до соседней коммуны Эраньи, но был замечен полицией. В ходе задержания сотрудники правоохранительных органов застрелили его.
Как позже сообщил телеканал BFM TV, убийцу звали Абдулах Анзоров. Он вместе с семьей переехал во Францию как беженец и имел вид на жительство. Несмотря на то, что он не отличался радикальными взглядами, есть информация, что Анзоров состоял в банде.
По делу об убийстве задержаны девять человек — в том числе родственники предполагаемого преступника. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее «характерным исламистским террористическим актом».
Ассоциация уроженцев Чечни в Европе осудила нападение на учителя. «Наша ассамблея с большой твердостью осуждает это преступление и вновь заявляет о неприемлемости любых форм религиозного экстремизма и актов насилия», — заявили в диаспоре, передает ТАСС.
По словам пресс-атташе посольства России Сергей Паринов, подозреваемый с семьей приехал во Францию в 2008 году, когда ему было шесть лет. В дипмиссии считают, что Россия не может нести никакой ответственности за трагедию и выразили сочувствие в связи со случившимся.
«В подобных ситуациях важно не сколько то, где родился человек, сколько то, где он сформировался как личность, где он стал на путь радикализации и терроризма, который Россия давно последовательно во всех проявлениях осуждает. Необходимо констатировать, что в данном случае это произошло именно во Франции», — сказал Паринов РБК.
Карикатуры на пророка Мухаммеда и ислам, которые показывал погибший преподаватель, были в 2015 году напечатаны во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo. После этого на редакцию журнала напали исламские боевики: погибли 12 человек, 11 пострадали. В сентябре 2020 года издание повторно опубликовало карикатуры, приурочив их к пятилетней годовщине начала судебного процесса по делу о теракте. За повторной публикацией последовал новый теракт: 25 сентября 18-летний выходец из Пакистана напал с мачете на людей у здания, где раньше находилась редакция журнала. Пострадали два человека.