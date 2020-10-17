Прокуратура Франции раскрыла подробности об убийстве учителя

Он родился в Москве в 2002 году и имел статус беженца. Преступник в марте получил французский вид на жительство. Перед убийством он расспрашивал учеников колледжа и просил указать на свою жертву

Обстановка у школы во французском городе Конфлан-Сент-Онорин (Фото: Michel Euler / AP)

Мужчина, обезглавивший учителя истории и географии одного из французских колледжей в городе Конфлан-Сент-Онорин, действительно имеет российское происхождение. Эту информацию подтвердил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар, передает BFM TV.

Как пишет Reuters, Рикар на брифинге рассказал, что 18-летний молодой человек пришел к зданию колледжа, где работал преподаватель, и расспрашивал о нем учеников. В частности, он просил указать на погибшего. Кроме того, в телефоне подозреваемого была найдена фотография его жертвы после смерти. Также прокурор рассказал, что школа перед нападением на учителя получила несколько угроз.

По словам Рикара, нейтрализованный полицией предполагаемый убийца родился в Москве в 2002 году и является чеченцем. «У него был статус беженца, он был неизвестен спецслужбам. У него был вид на жительство, выданный 4 марта», — заявил прокурор.

Рикар отметил, что у одного из задержанных по делу об убийству мужчин есть сводная сестра, которая в 2014 году сбежала в Сирию и связана с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России).