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Прокуратура Франции раскрыла подробности об убийстве учителя

Он родился в Москве в 2002 году и имел статус беженца. Преступник в марте получил французский вид на жительство. Перед убийством он расспрашивал учеников колледжа и просил указать на свою жертву
Обстановка у школы во французском городе Конфлан-Сент-Онорин
Обстановка у школы во французском городе Конфлан-Сент-Онорин (Фото: Michel Euler / AP)

Мужчина, обезглавивший учителя истории и географии одного из французских колледжей в городе Конфлан-Сент-Онорин, действительно имеет российское происхождение. Эту информацию подтвердил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар, передает BFM TV.

Как пишет Reuters, Рикар на брифинге рассказал, что 18-летний молодой человек пришел к зданию колледжа, где работал преподаватель, и расспрашивал о нем учеников. В частности, он просил указать на погибшего. Кроме того, в телефоне подозреваемого была найдена фотография его жертвы после смерти. Также прокурор рассказал, что школа перед нападением на учителя получила несколько угроз.

По словам Рикара, нейтрализованный полицией предполагаемый убийца родился в Москве в 2002 году и является чеченцем. «У него был статус беженца, он был неизвестен спецслужбам. У него был вид на жительство, выданный 4 марта», — заявил прокурор.

Рикар отметил, что у одного из задержанных по делу об убийству мужчин есть сводная сестра, которая в 2014 году сбежала в Сирию и связана с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России).

Макрон назвал терактом нападение на преподавателя в пригороде Парижа
Политика
Фото:Сергей Мелконов/РИА Новости

Убийство произошло вечером 16 октября в пригороде Парижа. Преступник подкараулил учителя у колледжа Конфлан-Сент-Онорин, напал на него и обезглавил. По данным французских СМИ, мотивом для убийства стал тот факт, что погибший во время одного из занятий демонстрировал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого ему и колледжу стали поступать угрозы.

После убийства подозреваемый выложил в Twitter снимок отрезанной головы преподавателя, сопровожденный комментарием, что тот был «казнен» за «унижение пророка Мухаммеда». После преступления молодой человек попытался пешком добраться до соседней коммуны Эраньи, но был замечен полицией. В ходе задержания сотрудники правоохранительных органов застрелили его.

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Под Парижем неизвестный обезглавил мужчину
Общество
Фото:Kiran Ridley / Getty Images

Как позже сообщил телеканал BFM TV, убийцу звали Абдулах Анзоров. Он вместе с семьей переехал во Францию как беженец и имел вид на жительство. Несмотря на то, что он не отличался радикальными взглядами, есть информация, что Анзоров состоял в банде.

По делу об убийстве задержаны девять человек — в том числе родственники предполагаемого преступника. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее «характерным исламистским террористическим актом».

Ассоциация уроженцев Чечни в Европе осудила нападение на учителя. «Наша ассамблея с большой твердостью осуждает это преступление и вновь заявляет о неприемлемости любых форм религиозного экстремизма и актов насилия», — заявили в диаспоре, передает ТАСС.

СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве учителя во Франции
Общество
Фото:Kiran Ridley / Getty Images

По словам пресс-атташе посольства России Сергей Паринов, подозреваемый с семьей приехал во Францию в 2008 году, когда ему было шесть лет. В дипмиссии считают, что Россия не может нести никакой ответственности за трагедию и выразили сочувствие в связи со случившимся.

«В подобных ситуациях важно не сколько то, где родился человек, сколько то, где он сформировался как личность, где он стал на путь радикализации и терроризма, который Россия давно последовательно во всех проявлениях осуждает. Необходимо констатировать, что в данном случае это произошло именно во Франции», — сказал Паринов РБК.

Карикатуры на пророка Мухаммеда и ислам, которые показывал погибший преподаватель, были в 2015 году напечатаны во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo. После этого на редакцию журнала напали исламские боевики: погибли 12 человек, 11 пострадали. В сентябре 2020 года издание повторно опубликовало карикатуры, приурочив их к пятилетней годовщине начала судебного процесса по делу о теракте. За повторной публикацией последовал новый теракт: 25 сентября 18-летний выходец из Пакистана напал с мачете на людей у здания, где раньше находилась редакция журнала. Пострадали два человека.

Автор
Михаил Котляр
Франция убийство Чечня терроризм
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