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Президент ФРГ Штайнмайер ушел на карантин из-за COVID-19 у охранника

64-летний президент сдал тесты на коронавирус, но их результаты пока не готовы. Ранее в сентябре на карантин отправились сразу два немецких министра из-за контактов с заболевшими
Франк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Martin Meissner / AP)

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в субботу ушел на карантин после того, как у одного из сотрудников его охраны был выявлен коронавирус. Об этом пишет Bild со ссылкой на пресс-службу канцелярии главы государства.

Сейчас 64-летний Штайнмайер изолировался. Он сдал тест на коронавирусную инфекцию, однако его результаты будут известны позже.

В сентябре сразу два немецких федеральных министра ушли на карантин из-за контактов с инфицированными коронавирусом людьми. 23 сентября изолировался глава МИД ФРГ Хайко Маас (COVID-19 выявили у одного из его охранников), а днем позже на карантин отправился министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.

Два министра ФРГ ушли на карантин из-за коронавируса
Политика
Петер Альтмайер

В конце марта на карантин уходила канцлер Германии Ангела Меркель: она контактировала с делавшим ей прививку от пневмонии врачом, у которого впоследствии обнаружили коронавирус. Тесты Меркель на COVID-19 дали отрицательный результат, в связи с чем 3 апреля канцлер вернулась к нормальной работе.

В конце сентября Меркель предупредила немецких граждан, что ближайшие осенние и зимние месяцы будут непростыми для страны из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом она отметила, что федеральные власти не хотят вводить строгих ограничений и всеобщий карантин и постараются ограничиться точечными мерами в очагах заболеваемости.

По данным немецкого Минздрава, к 17 октября в стране с начала эпидемии выявили более 356 тыс. заболевших. 9,7 тыс. человек умерли. За последние сутки прирост инфицированных составил 7,8 тыс. человек.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус карантин Франк-Вальтер Штайнмайер Германия
Материалы по теме
Два министра ФРГ ушли на карантин из-за коронавируса
Политика
У главы МИД Бельгии обнаружили коронавирус
Общество
Меркель решила уйти на карантин после контакта с инфицированным врачом
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