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Пандемия коронавируса ,  
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Меркель решила уйти на карантин после контакта с инфицированным врачом

Ранее он делал ей профилактическую прививку от пневмонии. О заболевании врача стало известно сразу после того, как канцлер объявила о новых ограничениях в Германии из-за вируса
Фото: Clemens Bilan - Pool / Getty Images

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение о самоизоляции после того, как ей сообщили о заражении врача, с которым она контактировала в пятницу. Об этом сообщил представитель канцлера, передает Deutsche Welle.

Заболевший врач делал Меркель профилактическую прививку от пневмонии. Канцлер продолжит работу из дома. Она пройдет обследование на коронавирус в ближайшие дни.

Издание сообщает, что информацию о положительных тестах врача Меркель получила сразу после того, как анонсировала ведение новых ограничительных мер в Германии для борьбы с коронавирусом.

Так, в Германии запрещено собираться вместе больше чем двум людям, за исключением семей и тем, кто живет вместе. Находящиеся в публичных местах люди не должны приближаться друг к другу ближе, чем на полтора метра.

Также те кафе, рестораны и предприятия сферы услуг, которые не смогут обеспечить дистанцию два метра между посетителями, должны будут временно прекратить прием клиентов.

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Меркель сообщила, что полиция будет следить за соблюдением этих ограничений.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 21 марта, Германия находится на третьем месте в Европе по количеству зарегистрированных случаев заражения коронавирусом (18 323). Больше случаев в европейских странах зафиксировали только в Италии (47 021) и Испании (19 980). Всего в Германии от заражения коронавирусом погибло 45 человек (по информации ВОЗ).

Ангела Меркель назвала коронавирус самым серьезным вызовом для страны со времен Второй мировой войны. «Наше представление о нормальности, общественной жизни и социальном взаимодействии в настоящее время проходит проверку, как никогда ранее», — сказала канцлер. Она призвала немцев серьезно отнестись к ограничениям, которые вводит правительство для сдерживания распространения вируса.

 

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Ангела Меркель
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