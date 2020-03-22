Меркель решила уйти на карантин после контакта с инфицированным врачом

Ранее он делал ей профилактическую прививку от пневмонии. О заболевании врача стало известно сразу после того, как канцлер объявила о новых ограничениях в Германии из-за вируса

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Канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение о самоизоляции после того, как ей сообщили о заражении врача, с которым она контактировала в пятницу. Об этом сообщил представитель канцлера, передает Deutsche Welle.

Заболевший врач делал Меркель профилактическую прививку от пневмонии. Канцлер продолжит работу из дома. Она пройдет обследование на коронавирус в ближайшие дни.

Издание сообщает, что информацию о положительных тестах врача Меркель получила сразу после того, как анонсировала ведение новых ограничительных мер в Германии для борьбы с коронавирусом.

Так, в Германии запрещено собираться вместе больше чем двум людям, за исключением семей и тем, кто живет вместе. Находящиеся в публичных местах люди не должны приближаться друг к другу ближе, чем на полтора метра.

Также те кафе, рестораны и предприятия сферы услуг, которые не смогут обеспечить дистанцию два метра между посетителями, должны будут временно прекратить прием клиентов.