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Пандемия коронавируса ,  
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Меркель пообещала Германии «непростые месяцы» из-за роста больных COVID

Канцлер заверила, что власти рассчитывают не вводить карантинные меры по всей стране
Фото:Matthias Schrader / AP
Фото: Matthias Schrader / AP

Осенние и зимние месяцы будут непростыми для жителей Германии из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель на брифинге после заседания с главами правительств федеральных земель.

По ее словам, летние месяцы прошли хорошо и ученые многое узнали о COVID-19, однако до появления вакцины страна продолжит жить в пандемии. «Мы знаем, что нам предстоят более сложные времена, а именно осенние и зимние месяцы», — сказала Меркель.

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Канцлер отметила, что рост новых случаев заражения коронавирусом вызывает у властей беспокойство.

При этом она заверила, что власти не стремятся к возвращению карантинных мер по всей стране, а намерены остановиться на точечных ограничениях в регионах, где происходят вспышки эпидемии.

Число суточных заражений в Германии сейчас превышает 2000, что является наивысшим показателем с апреля. Рост заболеваемости был отмечен в частности в Баварии, откуда в феврале прошлого года вирус распространился по всей стране.

Ранее представитель канцлера Штеффен Зайберт заявил, что власти Германии сделают все, чтобы распространение вируса не шло по экспоненте. «Мы видели печальные примеры того, как это происходило у некоторых наших европейских друзей», — цитировало его агентство AP.

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По данным Минздрава Германии, с начала пандемии в стране были зафиксированы 289 759 случаев заражения. 9549 человек умерли.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус Германия Ангела Меркель
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