Меркель пообещала Германии «непростые месяцы» из-за роста больных COVID

Канцлер заверила, что власти рассчитывают не вводить карантинные меры по всей стране

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Осенние и зимние месяцы будут непростыми для жителей Германии из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель на брифинге после заседания с главами правительств федеральных земель.

По ее словам, летние месяцы прошли хорошо и ученые многое узнали о COVID-19, однако до появления вакцины страна продолжит жить в пандемии. «Мы знаем, что нам предстоят более сложные времена, а именно осенние и зимние месяцы», — сказала Меркель.

Канцлер отметила, что рост новых случаев заражения коронавирусом вызывает у властей беспокойство.

При этом она заверила, что власти не стремятся к возвращению карантинных мер по всей стране, а намерены остановиться на точечных ограничениях в регионах, где происходят вспышки эпидемии.