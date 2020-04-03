Меркель вернулась на работу в офис после карантина
Канцлер Германии Ангела Меркель вышла из самоизоляции и вернулась к работе в офисе, передает Deutsche Welle.
«К счастью, тесты канцлера на коронавирус несколько раз дали отрицательный результат», — сказал официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.
По его словам, канцлер продолжит соблюдать правило социальной дистанции и проводить заседания по видеосвязи.
Меркель приняла решение о самоизоляции 22 марта после того, как стало известно, что врач, который за два дня до этого делал ей профилактическую прививку от пневмонии, заболел коронавирусом. Это совпало с введением новых ограничительных мер в Германии для борьбы с инфекцией.
Роспотребнадзор, mos.ru