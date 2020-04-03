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Пандемия коронавируса ,  
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Меркель вернулась на работу в офис после карантина

Ангела Меркель (Фото: Clemens Bilan / Getty Images)

Канцлер Германии Ангела Меркель вышла из самоизоляции и вернулась к работе в офисе, передает Deutsche Welle.

«К счастью, тесты канцлера на коронавирус несколько раз дали отрицательный результат», — сказал официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

По его словам, канцлер продолжит соблюдать правило социальной дистанции и проводить заседания по видеосвязи.

Меркель приняла решение о самоизоляции 22 марта после того, как стало известно, что врач, который за два дня до этого делал ей профилактическую прививку от пневмонии, заболел коронавирусом. Это совпало с введением новых ограничительных мер в Германии для борьбы с инфекцией.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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В соответствии с этими мерами в Германии запрещено собираться вместе больше чем двум людям, за исключением семей и тех, кто живет вместе. В публичных местах люди должны соблюдать дистанцию полтора метра между друг другом. Кафе, рестораны и предприятия сферы услуг, которые не могут обеспечить дистанцию два метра между посетителями, временно прекратили прием клиентов.

Во время режима самоизоляции Меркель продолжала работать из дома, принимая участие в заседаниях кабмина по видеосвязи.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Германии зафиксировано свыше 73,5 тыс. случаев заражения. Более 800 человек скончались. По информации Университета Джона Хопкинса, количество заболевших превысило 85 тыс., а жертвами вируса стали свыше 1 тыс. человек.

Теги: Германия, Ангела Меркель, коронавирус
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