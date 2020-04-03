Меркель вернулась на работу в офис после карантина

В соответствии с этими мерами в Германии запрещено собираться вместе больше чем двум людям, за исключением семей и тех, кто живет вместе. В публичных местах люди должны соблюдать дистанцию полтора метра между друг другом. Кафе, рестораны и предприятия сферы услуг, которые не могут обеспечить дистанцию два метра между посетителями, временно прекратили прием клиентов.

Во время режима самоизоляции Меркель продолжала работать из дома, принимая участие в заседаниях кабмина по видеосвязи.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Германии зафиксировано свыше 73,5 тыс. случаев заражения. Более 800 человек скончались. По информации Университета Джона Хопкинса, количество заболевших превысило 85 тыс., а жертвами вируса стали свыше 1 тыс. человек.