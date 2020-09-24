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Пандемия коронавируса ,  
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Два министра ФРГ ушли на карантин из-за коронавируса

Глава Минэкономики Петер Альтмайер стал вторым за день министром, который решил самоизолироваться из-за контакта с зараженным COVID-19. Ранее на карантин ушел глава МИД Германии Хайко Маас
Петер Альтмайер
Петер Альтмайер (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / AP)

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в качестве меры предосторожности решил уйти на карантин из-за контакта с заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил в Twitter.

«Сегодня днем я узнал, что тест на коронавирус присутствовавшего в Берлине во время совета министров торговли сотрудника одного из министров ЕС показал положительный результат», — заявил он. Альтмайер не уточнил, контактировал ли он с зараженным напрямую, и уйдут ли на изоляцию министры из других стран ЕС, которые также присутствовали на встрече.

Сам министр экономики сдал тест на COVID-19 в пятницу, 18 сентября, он оказался отрицательным. Альтмайер добавил, что хорошо себя чувствует.

В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса
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Фото:Sascha Schuermann / Getty Images

Ранее в среду, 23 сентября, на карантин решил уйти глава МИД Германии Хайко Маас. В ведомстве заявили, что COVID-19 выявили у одного из охранников министра, а первый тест на коронавирус самого министра оказался отрицательным.

Как отмечает Reuters, информация об этом поступила на следующий день после того, как встреча глав правительств ЕС, запланированная на четверг, 24 сентября, была перенесена на следующую неделю. Решение было принято из-за того, что на самоизоляцию ушел председатель Европейского совета Шарль Мишель, который контактировал с инфицированным сотрудником службы безопасности.

В конце марта на карантин ушла канцлер Германии Ангела Меркель. Это произошло после того, как COVID-19 заболел врач, который незадолго до этого делал ей профилактическую прививку от пневмонии. Канцлер продолжала работать из дома и участвовала в заседаниях кабинета министров по видеосвязи. В начале апреля Меркель вернулась к работе в офисе: несколько тестов на коронавирусную инфекцию показали отрицательный результат.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Германии зарегистрировано более 275 тыс. случаев заражения COVID-19, 9 409 человек скончались.

Автор
Наталия Анисимова
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