Два министра ФРГ ушли на карантин из-за коронавируса

Глава Минэкономики Петер Альтмайер стал вторым за день министром, который решил самоизолироваться из-за контакта с зараженным COVID-19. Ранее на карантин ушел глава МИД Германии Хайко Маас

Петер Альтмайер (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / AP)

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в качестве меры предосторожности решил уйти на карантин из-за контакта с заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил в Twitter.

«Сегодня днем я узнал, что тест на коронавирус присутствовавшего в Берлине во время совета министров торговли сотрудника одного из министров ЕС показал положительный результат», — заявил он. Альтмайер не уточнил, контактировал ли он с зараженным напрямую, и уйдут ли на изоляцию министры из других стран ЕС, которые также присутствовали на встрече.

Сам министр экономики сдал тест на COVID-19 в пятницу, 18 сентября, он оказался отрицательным. Альтмайер добавил, что хорошо себя чувствует.

Ранее в среду, 23 сентября, на карантин решил уйти глава МИД Германии Хайко Маас. В ведомстве заявили, что COVID-19 выявили у одного из охранников министра, а первый тест на коронавирус самого министра оказался отрицательным.