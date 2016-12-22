Число погибших в керченском колледже выросло до 17 человек

В результате стрельбы в Керченском политехническом колледже погибли 17 человек, сообщают СК и НАК. Ранее Следственный комитет России сообщал о 13 погибших, а глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что погибли 18 человек

Фото: ТАСС

Число погибших в Керченском политехническом колледже выросло до 17 человек. Такие данные приводят Национальный антитеррористический комитет (НАК) в сообщении, поступившем в РБК, и Следственный комитет России.

«По уточненным данным, число погибших достигло 17 человек», — сообщает НАК.

«На данный момент известно о 17 погибших. Первоначальный осмотр тел говорит о том, что они скончались от огнестрельных ранений», — сообщает Следственный комитет России. Ранее он сообщал о 13 погибших.

Ранее сегодня глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что жертвами теракта в Керченском политехническом колледже стали 18 человек. «Я нахожусь на месте в Керчи. Трагедия колоссальная. Погибших 18 человек, раненых более 40», — сказал он.

Аксенов также сообщил, что подозреваемый в организации теракта молодой человек был учащимся колледжа. По его словам, этот студент имел разрешение на оружие и после нападения покончил с собой. Нападавший действовал в одиночку, добавил глава республики.

Теракт в Керченском политехническом колледже произошел утром 17 октября. Очевидцы сообщили РБК, что на месте происшествия раздались выстрелы, а затем взрыв.

НАК сообщал, что сработавшее в колледже взрывное устройство было начинено металлическими предметами.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт), расследование будет вести центральный аппарат ведомства. На месте происшествия работают специалисты-взрывотехники.