Родственникам погибших работников колледжа в Керчи выплатят по 1 млн руб.

Фонд социального страхования (ФСС) после взрыва в Керчи выплатит по 1 млн руб. родным погибших и пострадавших, находившихся в трудовых отношениях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСС.

Там добавили, что в настоящий момент ведется расследование по установлению личностей, находившихся при исполнении служебных обязанностей во время взрыва.

В результате взрыва в политехническом колледже в Керчи, по последним данным, погибли 18 человек и около 50 пострадали. Большая часть из них — подростки. Взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сработало в столовой колледжа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК (теракт).

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил в республике трехдневный траур в связи с произошедшим. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования.

Очевидцы взрыва рассказали РБК, что на месте происшествия были слышны взрывы. По словам бывшего ученика колледжа Сергея, двоих преподавателей «застрелили в упор».