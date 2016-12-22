Аксенов объявил трехдневный траур в Крыму после взрыва в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил трехдневный траур в республике после взрыва в политехническом колледже в Керчи, в результате которого погибли не менее 13 человек и пострадали более 50. Об этом он написал в своем Facebook.
Траур начнется с 18 октября. Аксенов также выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве. «Потрясен этой страшной трагедией, разделяю вашу боль и скорбь», — добавил он.
Взрыв в Керченском политехническом колледже произошел около 12:00 мск в среду, 17 октября. По данным СК, сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК (террористический акт). В результате взрыва погибли 13 человек и более 50 пострадали, большая часть из них — подростки. Очевидцы взрыва в беседе с РБК рассказали, что на месте происшествия были слышны выстрелы.
Президенту России Владимиру Путину доложили о случившемся. Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших.