Аксенов рассказал о личности напавшего на колледж в Керчи

Предполагаемый организатор теракта в Керченском политехническом колледже покончил с собой, заявил в эфире телеканала «Россия-24» глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, ему было 22 года, он учился на четвертом курсе этого колледжа. Позже в Следственном комитете уточнили, что устроившему стрельбу в учебном заведении было 18 лет. его зовут Владислав Росляков.
Аксенов также сообщил, что число погибших увеличилось до 18 человек. СКР и Национальный антитеррористический комитет (НАК), в свою очередь, объявили о 17 жертвах.
«Трагедия колоссальная», — заключил он, заверив, что ситуация в Керчи в настоящее время находится под контролем.
По словам источника РБК в правоохранительных органах, подозреваемый в совершении теракта получил разрешение на ношение оружия 8 сентября.
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