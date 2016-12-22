ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,04 65,09 EUR Нал. 76,28 75,25 USD Бирж. 65,58 +0,27 EUR Бирж. 75,62 +0,01 USD ЦБ. 65,40 -0,13 EUR ЦБ. 75,65 -0,27 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6713,40 -31,30 IMOEX 2410,60 -0,28% RTSI 1158,11 -0,67% Brent 80,92 +0,27% DJIA 25804,53 +2,19% Nasdaq 7645,05 +2,88%
Аксенов рассказал о личности напавшего на колледж в Керчи
Лента новостей
Кокорин и Мамаев подали прошение о переводе из СИЗО под домашний арест 15:45, Общество Путин и президент Египта почтили память погибших в Керчи минутой молчания 15:45, Общество Вице-спикер Рады выразила соболезнования в связи с терактом в Крыму 15:38, Политика СК передумал называть случившееся в керченском колледже терактом 15:38, Общество СМИ анонсировали обмен футболистами между «Челси» и «Реалом» 15:34, Спорт Замгендиректора «Магнита» покинул компанию 15:32, Бизнес Число погибших в керченском колледже выросло до 17 человек 15:29, Общество Тупик продаж: как будет развиваться ипотечный рынок в 2019 году 15:26, Строительство  Власти Якутии усомнились в восстановлении выкатившегося за ВПП самолета 15:23, Общество Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 15:21, РБК и FW Raiffeisen Аксенов рассказал о личности напавшего на колледж в Керчи 15:20, Политика Саакашвили отверг свою причастность к отравлению Патаркацишвили 15:18, Политика Родственникам погибших работников колледжа в Керчи выплатят по 1 млн руб. 15:14, Общество НОВАТЭК и бельгийская Fluxys построят СПГ-терминал в Германии 15:12, Бизнес Конец затишья: что происходит на вторичном рынке жилья Москвы 15:09, Недвижимость Посол Швеции сообщил о риске закрытия шведской «дочки» UC Rusal 15:01, Политика Службы безопасности Крымского моста перевели в усиленный режим 14:58, Общество Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 14:57, РБК и Thomson Reuters Почему подорожал Basic Attention Token 14:56, Крипто СК сообщил о 13 погибших при теракте в Керчи 14:50, Политика Аксенов объявил трехдневный траур в Крыму после взрыва в Керчи 14:49, Общество Песков рассказал о планах участия Путина в саммите по Сирии в Стамбуле 14:42, Политика Директор политехнического колледжа в Керчи рассказала о нападении 14:42, Общество Власти заявили об отсутствии людей под завалами после теракта в Керчи 14:41, Политика Сборная России досрочно выиграла медальный зачет юношеской Олимпиады 14:40, Спорт Очевидцы рассказали о выстрелах до взрыва в колледже в Керчи 14:39, Общество СК рассказал о начинке взрывного устройства в Керчи 14:38, Общество В Крыму заявили об отсутствии поручений закрыть школы после взрыва 14:36, Общество
Аксенов рассказал о личности напавшего на колледж в Керчи
Взрыв в Керчи, 15:20
0
Аксенов рассказал о личности напавшего на колледж в Керчи
Подозреваемый в совершении теракта в политехническом колледже Керчи покончил с собой. Он учился на четвертом курсе колледжа, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По данным СКР и НАК, жертвами взрыва стали 17 человек
Фото: ТАСС

Предполагаемый организатор теракта в Керченском политехническом колледже покончил с собой, заявил в эфире телеканала «Россия-24» глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, ему было 22 года, он учился на четвертом курсе этого колледжа. Позже в Следственном комитете уточнили, что устроившему стрельбу в учебном заведении было 18 лет. его зовут Владислав Росляков.

Аксенов также сообщил, что число погибших увеличилось до 18 человек. СКР и Национальный антитеррористический комитет (НАК), в свою очередь, объявили о 17 жертвах.

«Трагедия колоссальная», — заключил он, заверив, что ситуация в Керчи в настоящее время находится под контролем.

Последствия взрыва в колледже в Керчи. Фоторепортаж Еще 8 фото
Фотогалерея

По словам источника РБК в правоохранительных органах, подозреваемый в совершении теракта получил разрешение на ношение оружия 8 сентября.

Материал дополняется.

Авторы: Анна Трунина, Вячеслав Козлов.
Теги: Крым , Керчь , Теракт
Главное
СК передумал называть случившееся в керченском колледже терактом Общество
Главное
СК передумал называть случившееся в керченском колледже терактом Общество
Теракт в колледже в Керчи. Онлайн-трансляция Общество
Число погибших в керченском колледже выросло до 17 человек Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter