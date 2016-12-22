Очевидцы рассказали о выстрелах до взрыва в колледже в Керчи

По словам учащихся и жителей Керчи, перед взрывами были слышны выстрелы. Пока правоохранительные органы этого не подтвердили. Произошедший взрыв СК и Росгвардия признали терактом

Фото: Екатерина Кейзо / ТАСС

Очевидцы взрыва в политехническом колледже в Керчи рассказали РБК о выстрелах, которые были слышны на месте происшествия.

В среду в учебном заведении сработало самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.

Житель Керчи и бывший ученик политехнического колледжа Сергей (попросил не называть фамилию. — РБК) рассказал со ссылкой на своего брата, что взрыв произошел в столовой учебного заведения.

«У меня сегодня был там брат. Он ученик, с ним слава богу все хорошо. Он рассказал, что зашли люди, начали стрелять, а потом столовая взорвалась, студенты с окон прыгали, двух педагогов в упор застрелили», — рассказал Сергей.

«Это [взрыв] или в столовой, или в актовом зале произошло. В КПК [Керченский политехнический колледж] нет газовых баллонов. Выстрелы были во дворе. Очень много пострадавших, очень много знакомых погибло», — сообщил РБК один из учащихся колледжа.

Видео: kerch.fm

«Как только мы подошли к углу здания, началась стрельба. Была хорошо слышна очередь автомата. Все начали бежать, у всех паника, были трупы. Мы с преподавателями откачивали девочку, пока не приехало МЧС», — рассказал РБК еще один учащийся.

Жительница Керчи, попросившая об анонимности, рассказала РБК со ссылкой на свою маму, работающую в больнице № 1 города Керчь, что в больницу поступает «очень много детей» после теракта в политехническом колледже. «Моя мама работает в больнице № 1, она рассказала мне, что детей привозят просто пачками. Моя подруга, которая учится в колледже, сейчас в операционной. Я не знаю о том, какое у нее состояние», — рассказала она.

«К счастью, я был в другом корпусе. У нас был конкурс в лаборатории. Потом услышал грохот. Это был взрыв. Люди начали вылазить из окон. Сейчас я дома. Проезжает очень много скорых. Людей вывозят в маршрутках», — рассказал РБК еще один ученик колледжа на условиях анонимности, добавив, что нападавший, «говорят, застрелился».

Данные о пострадавших сейчас уточняются, сообщила в официальном аккаунте Следственного комитета в WhatsApp представитель ведомства Светлана Петренко, добавив, что большая часть пострадавших — подростки. Национальный антитеррористический комитет сообщал о десяти погибших и 50 раненых. Позже в СК уточнили, что подтверждена гибель 13 человек.

Уголовное дело возбуждено по статье «Теракт». ​

Правоохранительные органы подозревают в организации взрыва ученика колледжа, рассказал РБК источник в МВД. «Из показаний учеников стало ясно, что один из учеников незадолго до взрыва оставил в столовой рюкзак, — говорит собеседник. — Также ученики рассказали, что слышали про этого молодого человека, что он проводит опыты со взрывчатыми веществами».

В Крыму объявлен трехдневный траур.