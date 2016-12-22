СК передумал называть случившееся в керченском колледже терактом

Дело, возбужденное по статье «теракт», переквалифицировано на «убийство двух и более лиц общеопасным способом». Людей в колледже, по данным следователей, расстрелял 18-летний студент

Фото: ТАСС

Следственный комитет переквалифицировал дело, возбужденное после событий в керченском колледже, со статьи «теракт» (ст. 205 УК РФ) на «убийство двух и более лиц общеопасным способом» (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Первоначальный осмотр тел, как отметили в пресс-службе, говорит о том, что все погибшие в учебном заведении скончались от огнестрельных ранений. Перед происшествием в колледж, как рассказали в СК, с ружьем пришел студент четвертого курса, 18-летний Владислав Росляков.

«Следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство», — указали в ведомстве, добавив, что в связи с этим уголовное дело было переквалифицировано.

Ранее в СКР заявляли, что, по предварительным данным, в столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. О взрыве в учебном заведении также рассказывали очевидцы и представители Национального антитеррористического комитета (НАК). В последнем сообщении Следственного комитета информации о взрыве нет. «Керчь Инфо» со ссылкой на очевидцев прежде указывало, что от взрыва в колледже выбило окна.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, подозреваемый действовал в одиночку. С завтрашнего дня, по его словам, в связи с произошедшим в республике будет объявлен трехдневный траур. В результате происшествия, как указал глава Крыма, погибли 18 человек. При этом Национальный антитеррористический комитет сообщил о 17 погибших.