Президент Ирана пообещал не «беспокоить» женщин по поводу хиджабов

Пезешкиан обещал проследить, чтобы полиция нравов не «беспокоила» женщин из-за хиджабов. Он отметил, что этот вопрос не должен давать врагам страны повода для нападок. В 2022-м Пезешкиан осудил протесты после гибели Махсы Амини

Протесты в Нью-Йорке после гибели Махсы Амини, 2022 год (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Полиция нравов Ирана больше не будет «беспокоить» женщин по поводу обязательного ношения хиджаба, заявил президент страны Масуд Пезешкиан на первой после инаугурации в июле пресс-конференции. Он занял этот пост после того, как его предшественник Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе в июне.

«Полиция нравов не должна была противостоять [женщинам]. Я прослежу, чтобы они не беспокоили [их]», — сказал он (цитата по The Independent).

В то же время, добавил он, в Иране верят, что верующие мусульманки должны быть целомудренными и носить хиджаб. По его словам, разногласий на эту тему нет, но «опасно и вредно» давать врагам Тегерана повод воспользоваться данным вопросом.

Заявление Пезешкиана прозвучало на фоне двухлетней годовщины гибели иранки курдского происхождения Махсы Амини. В сентябре 2022 года девушку, приехавшую в Тегеран, задержала полиция нравов по обвинению в неправильном ношении хиджаба. По версии властей, в участке, куда ее отвели для «перевоспитания», у Амини случился инсульт. К моменту, когда ее привезли в больницу, она впала в кому, а позже умерла. Родственники погибшей заявили, что у девушки не было проблем со здоровьем, и потребовали расследования обстоятельств гибели.

Смерть девушки спровоцировала волну протестов по всему Ирану. Под лозунгом «Женщина, жизнь, свобода» активисты выступали против законов, обязывающих носить хиджаб, и других мер, ограничивающих права женщин.

По данным правозащитной организации Iran Human Rights на конец декабря 2022 года, во время подавления протестов по меньшей мере 476 человек были убиты сотрудниками сил безопасности, тысячи людей приговорили к лишению свободы. Нескольких иранцев казнили по обвинению в преступлениях, совершенных во время митингов. В 2023 году иранскому протестному движению «Женщина, жизнь, свобода» и Махсе Амини присудили премию мира имени Андрея Сахарова.

Пезешкиан в 2022 году назвал неприемлемым, что «в Исламской Республике девушку арестовывают из-за хиджаба, а затем передают ее мертвое тело родным», и потребовал прозрачного расследования. Когда в стране начались общенациональные протесты, которые жестко подавляла полиция, он заявил, что «оскорбление верховного лидера не создаст ничего, кроме гнева и ненависти в обществе».