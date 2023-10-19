Евросоюз присудил премию Сахарова погибшей в Иране Махсе Амини

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Члены Европейского парламента присудили премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова иранскому протестному движению «Женщина, жизнь, свобода» и Махсе Амини, погибшей после задержания в Тегеране. Лауреатов объявила президент Европарламента Роберта Ментсола.

По ее словам, Европарламент поддерживает тех, кто борется за равенство и свободу в Иране. «Мы солидарны с теми, кто даже из тюрьмы продолжает поддерживать [движение] «Женщина, жизнь, свобода», — сказала Ментсола. Она объяснила, что присуждением премии протестному движению и Амини Европарламент хотел выразить поддержку тем, кто «заплатил самую высокую цену за свободу».

Церемония награждения состоится 13 декабря в штаб-квартире Европейского парламента в Страсбурге.

Премию назвали в честь физика и правозащитника, нобелевского лауреата Андрея Сахарова. Европарламент учредил ее в 1988 году. Призовой фонд составляет €50 тыс. Премия считается главной правозащитной наградой в ЕС. Ее присуждают за исключительный вклад в борьбу за права человека. В 2020 году лауреатом премии Сахарова стали белорусские оппозиционерки, в том числе бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. В 2021 году награды удостоился российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии. В 2022 году Европарламент отметил премией народ Украины.

Махса Амини — иранка курдского происхождения, которая погибла после задержания полицией нравов по обвинению в неправильном ношении хиджаба. Смерть девушки спровоцировала волну протестов по всему Ирану. Под лозунгом «Женщина, жизнь, свобода» активисты выступали против законов, обязывающих носить хиджаб, и других мер, ограничивающих права женщин.

Демонстрации разгоняли иранские силовики. По данным правозащитной организации Iran Human Rights на конец декабря 2022 года, во время подавления протестов по меньшей мере 476 человек были убиты сотрудниками сил безопасности, тысячи людей приговорили к лишению свободы. Нескольких иранцев казнили по обвинению в преступлениях, совершенных во время митингов.