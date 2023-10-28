В Иране умерла 17-летняя девушка, задержанная за отсутствие хиджаба

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В больнице Ирана после 28-дневной комы умерла 17-летняя Армита Гераванд, в начале октября ее задержали за отсутствие хиджаба в метро Тегерана. Об этом сообщают иранско-курдская правозащитная организация Hengaw и агентство IRNA.

В сообщении агентства говорится, Гераванд умерла «после интенсивного медицинского лечения и 28 дней в отделении интенсивной терапии». Иранские власти утверждают, что она упала в обморок из-за низкого артериального давления. На видеозаписи с места происшествия видно, как девушка заходит в вагон метро, после чего пассажиры выносят девушку в бессознательном состоянии.

В свою очередь правозащитники утверждают, что при задержании полиция нравов применила против девушки грубую силу. Ее госпитализировали в госпиталь в Тегеране, где спустя некоторое время она пережила клиническую смерть.

Армита Герванд родилась 2 апреля 2006 года. По словам правозащитников, до задержания у нее было превосходное здоровье, она занималась спортом и владела «третьим даном» в тхэквондо. Родители девушки в интервью государственному телевидению заявили, что она упала в обморок из-за низкого артериального давления. Однако правозащитники Hengaw утверждают, что интервью было дано под давлением.