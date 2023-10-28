В Иране умерла 17-летняя девушка, задержанная за отсутствие хиджаба
В больнице Ирана после 28-дневной комы умерла 17-летняя Армита Гераванд, в начале октября ее задержали за отсутствие хиджаба в метро Тегерана. Об этом сообщают иранско-курдская правозащитная организация Hengaw и агентство IRNA.
В сообщении агентства говорится, Гераванд умерла «после интенсивного медицинского лечения и 28 дней в отделении интенсивной терапии». Иранские власти утверждают, что она упала в обморок из-за низкого артериального давления. На видеозаписи с места происшествия видно, как девушка заходит в вагон метро, после чего пассажиры выносят девушку в бессознательном состоянии.
В свою очередь правозащитники утверждают, что при задержании полиция нравов применила против девушки грубую силу. Ее госпитализировали в госпиталь в Тегеране, где спустя некоторое время она пережила клиническую смерть.
Армита Герванд родилась 2 апреля 2006 года. По словам правозащитников, до задержания у нее было превосходное здоровье, она занималась спортом и владела «третьим даном» в тхэквондо. Родители девушки в интервью государственному телевидению заявили, что она упала в обморок из-за низкого артериального давления. Однако правозащитники Hengaw утверждают, что интервью было дано под давлением.
Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях
Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России
Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса
5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё
Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России
Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки
Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России
Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса
Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО
Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности