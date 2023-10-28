 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Иране умерла 17-летняя девушка, задержанная за отсутствие хиджаба

В Иране умерла 17-летняя девушка, задержанная за отсутствие хиджаба
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

В больнице Ирана после 28-дневной комы умерла 17-летняя Армита Гераванд, в начале октября ее задержали за отсутствие хиджаба в метро Тегерана. Об этом сообщают иранско-курдская правозащитная организация Hengaw и агентство IRNA.

В сообщении агентства говорится, Гераванд умерла «после интенсивного медицинского лечения и 28 дней в отделении интенсивной терапии». Иранские власти утверждают, что она упала в обморок из-за низкого артериального давления. На видеозаписи с места происшествия видно, как девушка заходит в вагон метро, после чего пассажиры выносят девушку в бессознательном состоянии.

В свою очередь правозащитники утверждают, что при задержании полиция нравов применила против девушки грубую силу. Ее госпитализировали в госпиталь в Тегеране, где спустя некоторое время она пережила клиническую смерть.

Армита Герванд родилась 2 апреля 2006 года. По словам правозащитников, до задержания у нее было превосходное здоровье, она занималась спортом и владела «третьим даном» в тхэквондо. Родители девушки в интервью государственному телевидению заявили, что она упала в обморок из-за низкого артериального давления. Однако правозащитники Hengaw утверждают, что интервью было дано под давлением.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Финансы

Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях

СберПро Медиа Госсектор

Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России

СберПро Медиа Интересное

Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё

СберПро Медиа Транспорт

Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки

СберПро Медиа Интересное

Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России

СберПро Медиа Интересное

Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО

СберПро Медиа Тренды

Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Иран хиджаб полиция нравов смерть правозащитники
Материалы по теме
Полиция Ирана будет следить за соблюдением норм ношения хиджаба
Общество
В Иране за сутки закрыли более 150 заведений из-за нарушений с хиджабами
Общество
В Иране решили выявлять женщин без хиджабов при помощи камер
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 27 окт, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 27 окт, 15:58
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 18:16
СК объявил в розыск организатора избиений прохожих в Петербурге Общество, 18:13
Эрдоган обратился к Западу: «Вы хотите войны креста и полумесяца?» Политика, 18:06
Пентагон опроверг участие американских войск в операции в секторе Газа Политика, 17:43
Без «жира этого мира»: в чем смысл современного искусства РБК и СберПервый, 17:42
Абаскаль обвинил поле и индивидуальные ошибки в поражении от «Факела» Спорт, 17:38
В Иране умерла 17-летняя девушка, задержанная за отсутствие хиджаба Политика, 17:23
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Фигуристка порезала коньком соперницу на разминке в Гран-при России Спорт, 17:21
Какие из этих научных разработок существуют. Тест РБК и Росатом, 16:59
Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира ATP в Вене Спорт, 16:59
Победная серия московского «Динамо» в КХЛ достигла пяти матчей Спорт, 16:50
В результате массового ДТП в Египте погибли 32 человека Общество, 16:43
Министр обороны Израиля заявил о «новой фазе» войны после входа в Газу Политика, 16:39
«Челси» проиграл впервые за месяц и покинул топ-10 чемпионата Англии Спорт, 16:38