Стало известно, кто будет новым президентом Ирана

На выборах президента Ирана победил кандидат от реформаторов Масуд Пезешкиан. По оценке эксперта, сильно эта победа ничего не изменит, но она будет важна при будущем политическом транзите, когда уйдет верховный лидер

Масуд Пезешкиан (Фото: Saeed Zareian / West Asia News Agency / Reuters)

В Иране подвели итоги президентских выборов — во втором туре победу одержал депутат меджлиса (однопалатный парламент) Масуд Пезешкиан. Он набрал 16 384 403

голоса, его конкурент, представитель верховного лидера аятоллы Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. Явка составила 49,8%.

Масуду Пезешкиану 69 лет. Он депутат меджлиса с 2008 года — за 16 лет он занимал в том числе и должность вице-спикера. Подавал документы на участие в президентских выборах 2021 года, но не был допущен. Кардиохирург, до политической карьеры пять лет возглавлял Тебризский университет медицинских наук. В политику пришел в начале 2000-х — с 2001 по 2005 год он был министром здравоохранения при президенте Мохаммаде Хатами (1997–2005 годы).

В Иране есть условное разделение на три политических направления: фундаменталисты, которые ратуют за возвращение к идеологии исламской революции 1979 года; консерваторы, чьи идеи созвучны фундаменталистским, но более гибкие; реформаторы, которые настаивают на трансформации системы управления (в частности, чтобы государственные дела вел не верховный лидер, а республиканские институты). Пезешкиан стал единственным кандидатом от реформаторов. В то время как программы других кандидатов созвучны с политикой предыдущего президента Эбрахима Раиси (погиб в мае 2024 года в вертолетной катастрофе), Пезешкиан периодически критикует власти, выступает за налаживание отношений с США и свободу женщин, в том числе от ношения хиджаба.

В СМИ вспоминают реакцию политика на гибель 22-летней Махсы Амини — в 2022 году за непокрытую голову ее задержала полиция нравов; она скончалась спустя три дня после задержания — по наиболее распространенной версии, от побоев в полицейском участке (в полиции настаивают, что это произошло из-за сердечного приступа). Пезешкиан назвал неприемлемым, что «в Исламской республике девушку арестовывают из-за хиджаба, а затем передают ее мертвое тело родным», и потребовал прозрачного расследования. Когда в стране начались общенациональные протесты, которые жестко подавляла полиция, он заявил, что «оскорбление верховного лидера не создаст ничего, кроме гнева и ненависти в обществе».

«Позиция Пезешкиана <…> подчеркивает двойственность позиции реформаторов внутри шиитской теократии Ирана — они стремятся к переменам, но никогда не бросают радикальный вызов системе, которую курирует верховный лидер аятолла Али Хаменеи», — отмечает The Associated Press.

Новый президент с первого дня столкнется с серьезными вызовами, считают аналитики Международной кризисной группы (International Crisis Group). «Социальное недовольство, которое неоднократно выливалось в протесты, и анемичная экономика — ключевые внутренние проблемы. Во внешней политике первое место занимают напряженные отношения с Израилем и США, а также будущее иранской ядерной программы», — отмечают они. В 2023 году инфляция в Иране достигла 40% (в 2016 году, год спустя после того, как была заключена иранская ядерная сделка и снята часть санкций, она составляла 7,2%), а покупательная способность населения снизилась. «Цены на основные товары, такие как молочные продукты, рис и мясо, за последние месяцы взлетели до небес. Субсидируемая цена на лаваш, самый популярный продукт среди иранских домохозяйств, за последние три года выросла минимум на 230%, а красное мясо стало для многих слишком дорогим: его цена подскочила на 440%, до $10 за килограмм», — отмечает Reuters.

Выступая на вторых и заключительных дебатах с Джалили, Пезешкиан заявил: «Мы живем в обществе, где многие просят милостыню на улицах», — и пообещал, что его администрация «немедленно» начнет работать над отменой санкций и над тем, чтобы восстановить экономику.

Президент в Иране — это второе лицо в государстве, своего рода премьер-министр, который занимается управлением; стратегию же определяет верховный лидер. Вопрос, кто бы стал новым президентом в этой ситуации, не принципиален, считает эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану» Никита Смагин. И хотя Джалили, человек из окружения верховного лидера, аятолле Хаменеи ближе, Пезешкиан не выглядит как политик, который может перевернуть правила игры, а потому серьезных разногласий с Хаменеи у него не будет, считает аналитик. Он обращает внимание на кризис легитимности, который возник после протестов 2022 года, — вероятно, приход реформатора его сгладит. Более того, аятолле Хаменеи 85 лет, и скоро Иран ждет политический транзит, — в этом контексте важно, кто будет занимать значимые посты.

«Главное различие между Пезешкианом и Джалили в том, что Пезешкиан в большей степени выступает за диалог с Западом, — пояснил РБК эксперт. — Он может попытаться этот диалог установить, начать встречаться с западными представителями». Другое дело, что западные страны не горят желанием вступать в контакт с Тегераном по ряду соображений: это и права человека в Иране, и его политика в регионе, и отношения с Израилем, и сотрудничество с Россией.

Что касается сближения с Москвой, то здесь тоже ничего не изменится. «Стороны понимают, что они друг другу нужны. И эту тенденцию на сближение вряд ли что-то может изменить. Похожая история с иранской ядерной программой — перемен ожидать не стоит; переговоры Ирана и Запада зашли в тупик. Тактика Тегерана в том, чтобы развить свою ядерную программу до того, чтобы в случае необходимости как можно быстрее создать ядерную бомбу, но при этом по пути ее создания пока не идти. Линию поведения здесь определяет не президент, а духовный лидер и его окружение», — резюмировал Никита Смагин.